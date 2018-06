Vaccini | microbiologi | “Tour in 3 tappe per misurare l’applicazione del Piano Nazionale”

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) Un tour in treperl’applicazione delnazionale di prevenzione vaccinale, con un focus su pertosse, morbillo, rosolia, parotite e varicella. Partirà il 2 luglio da Milano, per poi toccare quest’anno anche Perugia e Cagliari, un’iniziativa promossa dall’Amcli, Associazioneclinici italiani, di concerto con l’Istituto superiore di sanità e il contributo non condizionato di DiaSorin, azienda tricolore attiva nel settore diagnostico. Il primo appuntamento è fissato per lunedì, dalle 14 all’ospedale Niguarda di Milano. “Come Amcli, di concerto con l’Iss, abbiamo ritenuto utile promuovere questo ciclo di incontri itineranti allo scopo di condividere con tutte le figure professionali coinvolte nel controllo delle infezioni/malattie prevenibili con le vaccinazioni i più recenti dati sulla sorveglianza“, ...