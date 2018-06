Usato | ma sfizioso - Che cosa comprare con 5 mila euro FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 30 giugno 2018) Automobili al prezzo di uno scooter. Nella nostra galleria di immagini, proponiamo alcune idee per chi vuole acquistare una vettura a prezzi non superiori a 5(spese di voltura escluse). Usata, a va sans dire, ma divertente: troverete spider, cabriolet e coupé, nonché un paio di utilitarie sportive e una piccola fuoristrada. Auto non banali, che con un po di attenzione è ancora possibile trovare in buone condizioni. Per chi vive fuori dalle grandi città possono essere un ottimo affare, per tutti gli altri si tratta di acquisti da valutare con molta attenzione: le attuali limitazioni alla circolazione imposte dai Comuni di Roma,no e altri penalizzano le auto più anziane. il motivo per cui, sebbene disponibili su alcuni modelli proposti, non abbiamo preso in considerazione esemplari con propulsori a gasolio, i più penalizzati dalle amministrazioni locali. Li abbiamo invece ...