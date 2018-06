Usa | si dimette ambasciatore in Estonia contro politica Trump

Corte Suprema Usa - si dimette il giudice Kennedy/ Lascia il conservatore moderato : la svolta di Trump : Corte Suprema Usa, si dimette il giudice Kennedy: il conservatore moderato Lascia all'età di 81 anni, il presidente Donald Trump prepara la svolta, "via alla corsa per sostituirlo"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 00:30:00 GMT)

AutoPostale : SUsanne Ruoff si dimette : La CEO della Posta, Susanne Ruoff, ha presentato venerdì le dimissioni con effetto immediato in seguito allo scandalo delle manipolazioni contabili...

CASO WEINSTEIN / Il suo accUsatore Eric Schneiderman si dimette - il procuratore : "Solo giochi di ruolo" : Molestie sessuali, si dimette il procuratore Eric Schneiderman, uno dei principali accusatori di Harvey WEINSTEIN: le accuse di molestie da quattro sue amanti.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:43:00 GMT)

