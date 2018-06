Usa | cortei contro Trump | Migranti qui benvenuti

Migranti - cortei e proteste negli Usa : 20.49 Gli Stati Uniti in piazza contro la politica migratoria di Trump. Decine di migliaia di persone protestano in diverse città per chiedere i ricongiungimenti immediati dei bambini separati dai genitori-Migranti fermati dopo essere entrati ...

Migranti - cortei e proteste negli Usa : 20.49 Gli Stati Uniti in piazza contro la politica migratoria di Trump. Decine di migliaia di persone protestano in diverse città per chiedere i ricongiungimenti immediati dei bambini separati dai genitori-Migranti fermati dopo essere entrati illegalmente negli Usa dalla frontiera con il Messico. Lo slogan è 'Families Belong Together'. Una delle proteste più grandi è a Washington, vicino alla Casa Bianca, nonostante l'assenza del presidente.