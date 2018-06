USA | bambina diviene imprenditrice milionaria grazie alla caramella salutare

AbUSA di una bambina di 3 anni : arrestato uomo di 24 anni a Napoli : Abusi su una bimba di tre anni: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Nola, in provincia di Napoli. arrestato un uomo di 24 anni per atti di violenza sessuale aggravata. Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta a seguito dell'intervento di una pattuglia dei carabinieri, hanno consentito di delineare un grave e univoco quadro indiziario a carico dell'uomo ritenuto responsabile di aver commesso gli abusi nel gennaio 2018.Secondo ...

Terremoto Giappone : scossa m 6.1 - 4 morti a Osaka/ Ultime notizie - video : deceduta bambina - sindaco si scUSA : Terremoto oggi in Giappone: forte scossa M 6.1 a Osaka. Bilancio devastante: almeno 3 morti e centinaia di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:59:00 GMT)

Foggia - bambina di 13 mesi morta a Bari a caUSA della Seu : è il terzo caso in un anno in Puglia : Non ce l’ha fatta la bimba di 13 mesi di Lucera (Foggia), affetta da Sindrome emolitico uremica (Seu) e ricoverata da tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari, dove era arrivata con un trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso in condizioni critiche, che si sono poi aggravate con la comparsa della febbre alta. La piccola, sottoposta a dialisi ed ecmo, è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 15 ...

USA - bambina inseguita e picchiata per rubarle l'iPhone : Una bambina di 10 anni è stata pedinata e aggredita da un uomo [VIDEO], nell'androne di un palazzo nel Bronx, a New York Usa. Le scene sono state immortalate da una telecamera di sorveglianza installata nel condominio. La piccola è stata presa per il collo, gettata per terra e presa a calci. Tutto per rubarle l'iPhone 7 Plus. Dai filmati si vede bene la bambina che viene picchiata anche sul volto. La madre della vittima ha riferito che sua ...

Beautiful - anticipazioni USA : STEFFY dà un nome alla bambina che aspetta : Vi abbiamo recentemente segnalato che, nelle prossime puntate americane di Beautiful, un futuro fosco attende la gravidanza di STEFFY Forrester che, complice una caduta (le cui circostanze capiremo in seguito), potrebbe andare incontro a problemi di salute per quanto riguarda la sua gestazione ormai in stato avanzato. Tutto si risolverà per il meglio? Oppure ci sarà un parto prematuro o, ancora, un tragico aborto? Dovremo pazientare ancora un ...

Whitney Houston abUSAta da bambina : la rivelazione shock a Cannes 2018 : Whitney Houston abusata da bambina, questo è il titolo che molte testate giornalistiche stanno riprendendo nelle ultime ore. Presentato nella sezione 'Fuori Concorso' al Festival Di Cannes 2018, il docu-film 'Whitney' di Kevin Macdonald, sta facendo molto discutere. L'icona della musica Pop, deceduta in circostante tragiche la notte dell'11 febbraio 2012 a soli 48 anni, è la protagonista di una storia agghiacciante che scioglierebbe anche ...