Uruguay-Francia | quarti di finale Mondiali 2018 | data | programma | orario e tv

Mondiali - Uruguay batte Portogallo 2-1. Va ai quarti e sfida la Francia : L' Uruguay vola ai quarti di finale della Coppa del Mondo in Russia. A Sochi, negli ottavi battuto 2-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo . A segno Cavani al 7' del primo tempo, poi pareggio di Pepe al 55' e raddoppio del Matador al 62' , fuori per ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Francia e Uruguay le due qualificate ai quarti : il quadro dopo le prime partite [FOTO] : Francia e Uruguay accedono ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: ecco la situazione del Tabellone dopo le prime due gare degli ottavi-- Passati i gironi, il sabato dei Mondiali di Russia 2018 regala l’inizio della fase ad eliminazione diretta: adesso non si può più sbagliare. Lo sa bene l’Argentina di Leo Messi che abbandona, mestamente, la competizione per nazionali sconfitta dalla Francia per 4-3 nella gara del pomeriggio. ...

Mondiali 2018 - l’avversaria della Francia ai quarti di finale. Sfida con Uruguay e Portogallo : La Francia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. I transalpini hanno sconfitto l’Argentina mettendo in mostra un grandissimo gioco offensivo e proseguiranno la propria avventura nella rassegna iridata. i Galletti hanno letteralmente surclassato l’Albiceleste guidata da Leo Messi e si sono ampiamente meritati il passaggio del turno candidandosi a un ruolo di assoluta protagonista anche per la vittoria ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo : Francia-Argentina- Via agli ottavi di finale. Alle 16:00 in campo Francia-Argentina, alle 20.00 sarà il turno di Uruguay-Portogallo. Argentina in campo con il 4-4-2. Bocciato ancora Higuain, Aguero e Messi formeranno la coppia d’attacco. Occhio alla Francia. Deschamps si affiderà al 4-3-3. Dembelè in campo dal 1′. Nel match delle 20.00, occhio all’Uruguay: Suarez e […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: ...

Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 30/06/2018 : Ottavi di finale – Francia-Argentina (ore 16) e Uruguay-Portogallo (ore 20). : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Pronostici ottavi Mondiali 2018 : Francia e Uruguay favorite su Argentina e Portogallo : I Mondiali di Russia 2018 ripartono con gli ottavi di finale [VIDEO]. Oggi si giocheranno Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo, due sfide che si preannunciano davvero molto belle ed equilibrate. I Pronostici della vigilia sono leggermente a favore dei francesi e dei sudamericani, ma in match del genere può davvero succedere di tutto. Francia-Argentina, chi la decidera'? Il primo ottavo di finale di Russia 2018 è una partita di quelle ...

#MondialiMediaset - Ottavi | Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo (diretta Canale 5 HD) : Il Mondiale di Russia 2018 si appresta a vivere la fase più emozionante, quella degli scontri a eliminazione diretta. I gironi hanno decretato i loro verdetti e le sedici nazionali migliori del mondo sono pronte a inseguire la Coppa pi&ugr...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale : Francia e Uruguay favorite - Messi e Cr7 a rischio eliminazione : La fase a gironi dei Mondiali di Russia si è conclusa – non senza sorprese – e nel weekend prenderanno il via gli ottavi di finale. I match in programma domani si preannunciano davvero spettacolari e, alle 16.00, alla Kazan Arena si affronteranno Francia e Argentina, due tra le grandi favorite alla vittoria finale: per i bookmaker britannici di Stanleybet sono i francesi a partire con i favori del pronostico, con la loro vittoria quotata a ...

Mondiali 2018 - tabellone ottavi di finale. Uruguay-Portogallo e Francia-Argentina da brivido - rischio Brasile. Autostrada Spagna? : Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio che ora entrano nel vivo con la disputa della fase a gironi. Si incomincia con gli ottavi di finale, subito dentro o fuori per le 16 squadre impegnate che si sfideranno in avvincenti scontri diretti con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Il tabellone sembra essere sbilanciato: da una parte ci sono infatti tutte le big, dall’altra tante ...