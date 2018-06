Uomini e Donne Teresanna Pugliese | nozze a settembre | tutti i dettagli Trono Classico

Uomini e Donne - Marco e Beatrice : “Bianca è la nostra unione più bella” : Beatrice Valli e Marco Fantini: la loro vita dopo Uomini e Donne Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, oltre ad aver dato vita a svariati personaggi dello spettacolo, ha anche il merito di aver fatto sbocciare l’amore tra numerose coppie. Prima tra tutte quella composta da Marco Fantini e Beatrice Valli. La coppia ha da poco raggiunto un importante traguardo insieme, traguardo condiviso con i ...

Uomini e Donne : Giorgio Manetti lascia il 'Trono Over' ma non la TV (RUMOURS) : A tenere banco, nel mondo dell'informazione made in Italy, sono prevalentemente le news concernenti i programmi televisivi più attesi dal grande pubblico italiano, tra cui il 'Grande Fratello Vip' e 'Temptation Island Vip'. Questa settimana, è trapelata online l'indiscrezione secondo la quale il volto noto di 'Uomini e Donne', Giorgio Manetti, avrebbe deciso di lasciare il 'Trono Over' presentato da Maria De Filippi e sarebbe al momento conteso ...

Uomini e Donne Oggi - Beatrice e Marco un anno di Bianca. Le parole della coppia : “Giunta all’improvviso ma…” : Uomini e Donne Oggi, Beatrice e Marco, un anno di Bianca. La Valli: “Arrivata all’improvviso, ma…”. Fantini: “Prima che nascesse non avevo la minima idea…” Buon compleanno Bianca. O per dirla all’inglese, come preferisce Marco Fantini, “Happy Birthday”. Ieri 29 giugno la figlia di Beatrice Valli e dell’ex tronista di Uomini e Donne ha tagliato il […] L'articolo Uomini e ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni - guerra sui social / Uomini e Donne : gesto drastico per l'ex tronista : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, la guerra continua sui social: l'ex tronista ancora provata dalle critiche ringrazia i fan per il sostegno, lui si diverte in discoteca.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:45:00 GMT)

“È ufficiale”. Uomini e Donne - Teresanna Pugliese lo dice pubblicamente. L’annuncio della ex storica di Francesco Monte : In un momento in cui la cronaca rosa dà una tregua a Francesco Monte – cambio di look a parte – ecco rispuntare la sua ex storica. Che non è Cecilia Rodriguez, argomento già ampiamente trattato, ma Teresanna Pugliese. I fan di Uomini e Donne non l’hanno mai dimenticata, ma da quando è finita la sua esperienza in tv, la napoletana che nello studio di Maria De Filippi conobbe Monte ha pian piano abbandonato il mondo dello spettacolo. ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista risponde ai fan : Uomini e Donne, Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista interviene per mettere a tacere le voci sulla presunta gravidanza Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due, da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne, non hanno fatto altro che prendere decisioni mirate a costruire il loro futuro insieme. […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista ...

Uomini e donne - Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme in barca : Nuovo avvistamento per Andrea Damante e Giulia De Lellis, stavolta su una barca e in un ristorante a cena (alla quale avrebbero partecipato anche la mamma e il fratello di lei), in Sardegna. Andrea Damante e Giulia de Lellis di nuovo insieme? (foto) prosegui la letturaUomini e donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme in barca pubblicato su Gossipblog.it 30 giugno 2018 10:27. ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina Cipollari amiche? Maria De Filippi svela l'arcano (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno fatto davvero pace? Maria De Filippi dice la sua al settimanale In Famiglia(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Scoppia la polemica contro i tronisti : Maria De Filippi rivoluziona lo show? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Dopo quanto accaduto nell'ultima edizione, Scoppia la polemica del pubblico. Maria De Filippi risponderà?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Teresanna Pugliese si sposa a settembre : anticipazioni Uomini e Donne: ecco quando si sposa Teresanna Pugliese È ufficiale: Teresanna Pugliese si sposa! Dopo aver mostrato su Instagram le foto della promessa di matrimonio fatta in comune qualche giorno fa, l’ex tronista ha rivelato a Uomini e Donne Magazine quando sarà il grande evento. Ebbene, le nozze tra Teresanna e il fidanzato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Teresanna Pugliese si sposa a settembre proviene ...

Uomini e Donne - Rama Lila Giustini : "Jonas Berami? Tante lacrime ma ho ricordi bellissimi. Ci vogliamo bene" : Rama Lila Giustini è nota ai telespettatori appassionati di Uomini e Donne per essere stata la corteggiatrice di Jonas Berami, ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi, attore spagnolo noto in Italia grazie alla soap opera Il Segreto e anche ex concorrente de L'Isola dei Famosi. Come ricordiamo, la storia d'amore tra l'attore iberico e la milanese di origini indiane terminò poco tempo dopo la fine della loro esperienza ...

Uomini e Donne Trono Classico - Nicola Panico ancora contro Luigi Mastroianni : “Continua a farti il Botox” : Uomini e Donne, duro affondo di Nicola Panico contro Luigi Mastroianni: “Sei l’ultima persona che può parlare… continua a farti il Botox!” Giornata movimentata oggi per i fan di Uomini e Donne attivi sui social. La diretta Instagram di Sara Affi Fella, infatti, ha scatenato non poche reazioni nelle ultime ore. Il primo a rispondere […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Nicola Panico ancora contro Luigi ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante attacca duramente Luigi Mastroianni : UeD, Luigi Mastroianni attaccato da Nicolò Brigante sui social Le polemiche intorno alla rottura fra Luigi Mastroianni e Sarà Affi Fella non si placano. Così dopo l’intervista rilasciata dall’ex corteggiatore siculo a Uomini e Donne Magazine in cui ha spiegato i motivi della fine del rapporto con la tronista molisana, oggi è arrivata la risposta di quest’ultima in cui ha confutato ogni affermazione dell’ex fidanzato asserendo che Luigi era ...

Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella/ Uomini e Donne - Nicola Panico sbotta : “Torna a farti il botox!” : Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni: l'ex tronista di Uomini e Donne si scaglia contro l'ex fidanzato durante una diretta su Instagram e lancia accuse pesanti.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:08:00 GMT)