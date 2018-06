Uomini e Donne Oggi | Beatrice e Marco un anno di Bianca Le parole della coppia | “Giunta

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni - guerra sui social / Uomini e Donne : gesto drastico per l'ex tronista : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, la guerra continua sui social: l'ex tronista ancora provata dalle critiche ringrazia i fan per il sostegno, lui si diverte in discoteca.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:45:00 GMT)

“È ufficiale”. Uomini e Donne - Teresanna Pugliese lo dice pubblicamente. L’annuncio della ex storica di Francesco Monte : In un momento in cui la cronaca rosa dà una tregua a Francesco Monte – cambio di look a parte – ecco rispuntare la sua ex storica. Che non è Cecilia Rodriguez, argomento già ampiamente trattato, ma Teresanna Pugliese. I fan di Uomini e Donne non l’hanno mai dimenticata, ma da quando è finita la sua esperienza in tv, la napoletana che nello studio di Maria De Filippi conobbe Monte ha pian piano abbandonato il mondo dello spettacolo. ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista risponde ai fan : Uomini e Donne, Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista interviene per mettere a tacere le voci sulla presunta gravidanza Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due, da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne, non hanno fatto altro che prendere decisioni mirate a costruire il loro futuro insieme. […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista ...

Uomini e donne - Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme in barca : Nuovo avvistamento per Andrea Damante e Giulia De Lellis, stavolta su una barca e in un ristorante a cena (alla quale avrebbero partecipato anche la mamma e il fratello di lei), in Sardegna. Andrea Damante e Giulia de Lellis di nuovo insieme? (foto) prosegui la letturaUomini e donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme in barca pubblicato su Gossipblog.it 30 giugno 2018 10:27. ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina Cipollari amiche? Maria De Filippi svela l'arcano (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno fatto davvero pace? Maria De Filippi dice la sua al settimanale In Famiglia(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Scoppia la polemica contro i tronisti : Maria De Filippi rivoluziona lo show? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Dopo quanto accaduto nell'ultima edizione, Scoppia la polemica del pubblico. Maria De Filippi risponderà?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Teresanna Pugliese si sposa a settembre : anticipazioni Uomini e Donne: ecco quando si sposa Teresanna Pugliese È ufficiale: Teresanna Pugliese si sposa! Dopo aver mostrato su Instagram le foto della promessa di matrimonio fatta in comune qualche giorno fa, l’ex tronista ha rivelato a Uomini e Donne Magazine quando sarà il grande evento. Ebbene, le nozze tra Teresanna e il fidanzato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Teresanna Pugliese si sposa a settembre proviene ...

Uomini e Donne - Rama Lila Giustini : "Jonas Berami? Tante lacrime ma ho ricordi bellissimi. Ci vogliamo bene" : Rama Lila Giustini è nota ai telespettatori appassionati di Uomini e Donne per essere stata la corteggiatrice di Jonas Berami, ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi, attore spagnolo noto in Italia grazie alla soap opera Il Segreto e anche ex concorrente de L'Isola dei Famosi. Come ricordiamo, la storia d'amore tra l'attore iberico e la milanese di origini indiane terminò poco tempo dopo la fine della loro esperienza ...

Uomini e Donne Trono Classico - Nicola Panico ancora contro Luigi Mastroianni : “Continua a farti il Botox” : Uomini e Donne, duro affondo di Nicola Panico contro Luigi Mastroianni: “Sei l’ultima persona che può parlare… continua a farti il Botox!” Giornata movimentata oggi per i fan di Uomini e Donne attivi sui social. La diretta Instagram di Sara Affi Fella, infatti, ha scatenato non poche reazioni nelle ultime ore. Il primo a rispondere […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Nicola Panico ancora contro Luigi ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante attacca duramente Luigi Mastroianni : UeD, Luigi Mastroianni attaccato da Nicolò Brigante sui social Le polemiche intorno alla rottura fra Luigi Mastroianni e Sarà Affi Fella non si placano. Così dopo l’intervista rilasciata dall’ex corteggiatore siculo a Uomini e Donne Magazine in cui ha spiegato i motivi della fine del rapporto con la tronista molisana, oggi è arrivata la risposta di quest’ultima in cui ha confutato ogni affermazione dell’ex fidanzato asserendo che Luigi era ...

Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella/ Uomini e Donne - Nicola Panico sbotta : “Torna a farti il botox!” : Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni: l'ex tronista di Uomini e Donne si scaglia contro l'ex fidanzato durante una diretta su Instagram e lancia accuse pesanti.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:08:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni litigano Lorenzo Riccardi ride (VIDEO) : Uomini e Donne, al botta e risposta tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni segue la reazione di Lorenzo Riccardi: il video dell’ex corteggiatore La fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non poteva non coinvolgere, anche indirettamente, Lorenzo Riccardi. L’ex corteggiatore, infatti, sulla ragazza e sul suo rivale a Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne oggi: mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni ...

Uomini e donne - le coppie scoppiano. Gianni Sperti : ‘Il più pulito ha la rogna’ : Edizione flop quella 2017/2018 di Uomini e donne dal punto di vista sentimentale. Gran parte delle coppie formatesi nel corso del trono classico, infatti, sono scoppiate dopo poco tempo. Per questo motivo Mattia Marciano, uno dei pochi che al momento è ancora legato alla ragazza scelta nello studio, ovvero Vittoria Deganello, ha rivolto sui social una frecciatina a Gianni Sperti. Il motivo? L’opinionista ai tempi del trono di Mattia aveva ...

Uomini e Donne gossip - Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi tira in ballo Nicola l’ex di lei : “Fa solo ridere” : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi se la prende con il suo ex: ecco cosa pensa dell’ex tronista e Nicola Panico Continua lo scontro social tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella. Alla diretta annunciata dall’ex tronista ieri, infatti, è seguita subito dopo anche quella del siciliano che, tempestivamente, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi ...