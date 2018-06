Un’estate in Provenza film stasera in tv 30 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Un'estate in Provenza, la regista ha realizzato il film ispirata da... - POPCORNTVit : Un'estate in Provenza, la regista ha realizzato il film ispirata da... - POPCORNTVit : Un'estate in Provenza, la regista ha realizzato il film ispirata da... -

(Di sabato 30 giugno 2018) Un’estate inè ilin tv sabato 302018 in onda in prima serata su Rai 1. E’ una commedia del 2014 diretta da Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Un’estate inin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Avis de mistral DATA USCITA: 13 aprile 2016 GENERE: Commedia ANNO: 2014 REGIA: Rose Bosch CAST: Jean Reno, Anna Galiena, Aure Atika, Jean-Michel Noirey, Charlotte de Turckheim DURATA: 105 Minuti Un’estate inin tv:Tre fratelli, Lea, Adrien e il piccolo Theo, nato sordo, vanno in vacanza indai nonni. A causa di dissidi familiari i tre ragazzi non hanno mai incontrato il nonno Paul “Oliveron”. Ben presto tra gli adolescenti e il nonno, che ...