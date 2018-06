Un portavoce in fuga | Casalino fa la gaffe e incolpa i giornalisti

ilgiornale

(Di sabato 30 giugno 2018) Il dito medio contro Macron non doveva diventare una notizia. Ma, purtroppo per Rocco- potente boss della comunicazione grillina che ora ha in carico il neo-premier Conte - lo è diventato.L'incidente risale alla serata di giovedì: mentre Conte, nel summit Ue, tenta di uscire dal vicolo cieco delle minacce di veto in cui si è ficcato, il suosi dà un gran da fare per veicolare a giornali e tv i presunti trionfali successi dell'Italia al vertice. Niente di male, si chiama "spin" ed è il mestiere di tutti gli addetti stampa. Solo cheè abituato a muoversi negli ovattati e provinciali corridoi del Palazzo italiano, e alla premurosa benevolenza di gran parte dei nostri media. In trasferta a Bruxelles, però, l'incidente diplomatico è in agguato. Così, quando nella chat WhatsApp della Rappresentanza italiana i cronisti gli chiedono un commento alla proposta ...