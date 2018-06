Un po' film e un po' partita La messa spiegata ai ragazzi

Penelope Cruz/ Everybody Knows il film in coppia con il marito Javier Bardem (Partita del cuore) : Penelope Cruz, reduce dal red carpet di apertura del Festival di Cannes, questa sera sarà la madrina per la 27 esima edizione della Partita del cuore,che si giocherà...(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:26:00 GMT)

ASPETTANDO IL MONDIALE/ Fuga per la vittoria - un film da salvare per la partita di calcio : Il film di John Huston del 1981 non è certo eccezionale, ma vale la pena di vedere la partita finale, con delle vecchie glorie del calcio, come Pelè. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:11:00 GMT)LE MERAVIGLIE DEL MARE/ Il film per far amare (e rispettare) un mondo in pericolo, di I. ProvenziLORO/ Il "capolavoro" attraverso le immagini di Sorrentino, di E. Rauco

Toro-Spal - il film della partita : 2-1 : Il Toro chiude la stagione davanti ai propri tifosi con una vittoria in rimonta sulla Spal. Gli ospiti in vantaggio al 22’ un po’ a sorpresa con il primo tiro in porta. Nella ripresa il Toro scende in campo con un altro piglio e dopo aver rischiato il raddoppio prima colpiscono una traversa con il nuovo entrato Berenguer poi arrivano al pari con ...

Inter-Juve - il film della partita : 2-3 : La Juve batte l’Inter 3-2 a San Siro nel secondo anticipo della 35esima giornata di serie A. Girandola di emozioni nel derby d’Italia: bianconeri avanti al 13’ con Douglas Costa, poi Vecino viene espulso 18’ (entrambi gli episodi assegnati con il Var). Il secondo tempo inizia con i bianconeri deconcentrati che subiscono l’1-2 dell’Inter prima con I...