Ultimo tango per Messi | Argentina eliminata dai Mondiali

(Di sabato 30 giugno 2018) La Francia si qualifica ai quarti di finale deidi calcio eliminando l'. I Bleus si sono imposti 4-3: show di Mbappé autore di una doppietta.La Francia è così la prima nazionale ad approdare ai quarti di finale aidi Russia. La formazione transalpina batte 4-3 l'dopo una gara ricca di colpi di scena alla Kazan Arena.Al 9' il vantaggio su rigore di Griezmann per i transalpini, al 41' il pari dei sudamericani con Di Maria. A inizio ripresa, minuto 47, Mercado porta avanti l'Albiceleste ma la Francia riesce a ribaltarla grazie al gol di Pavard al 57' e alla doppietta di Mbappé, 64' e 68'.Nel recupero la rete di testa di Aguero per l'rende incandescenti i minuti finali ma la Francia riesce a portare la casa il risultato. Nei quarti la formazione di Deschamps affronterà la vincente di Uruguay-Portogallo in ...