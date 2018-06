Ultimi biglietti per il concerto di Nek Max Renga a Barolo | tour al via dal 30 giugno

Scaletta di Martin Garrix a Milano - all’Ippodrono Snai San Siro il 29 giugno : Ultimi biglietti - meet&greet e info utili : Martin Garrix a Milano stasera, venerdì 29 giugno: il re dell'elettronica è atteso nel nostro Paese oggi per un concerto in occasione del Milano Summer Festival. L'evento è in programma presso l'Ippodromo Snai di San Siro ed è la prima delle due date della tournée italiana del giovanissimo Martin Garrix. Il prossimo appuntamento nella penisola è in programma per l'11 agosto prossimo a Castelvetrano presso il Parco Archeologico di Selinunte in ...

Carlos Santana a Milano il 28 giugno : info utili e Ultimi biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai di San Siro : Carlos Santana a Milano si esibirà stasera, giovedì 28 giugno. L'evento è atteso presso l'Ippodromo Snai di San Siro e gli ultimi biglietti ancora disponibili su Ticketone.it al prezzo di 58,65 euro, nell'area del parterre non numerato. Il concerto si inserisce tra gli eventi del Milano Summer Festival. In base alle disposizioni ministeriali sulla Pubblica Sicurezza, all'ingresso saranno posizionati metal detector e ci sarà un accurato ...

St. Vincent a Milano per Masseduction il 27 giugno - Ultimi biglietti in prevendita : St. Vincent presenta Masseduction in un unico concerto in Italia, al Magnolia di Milano. St. Vincent sarà in concerto in Italia oggi, mercoledì 27 giugno, per un unico concerto nella penisola in programma al Circolo Magnolia di Segrate (Milano). La cantautrice presenterà il nuovo progetto discografico dal titolo Masseduction, un debutto fortunato in top 10 nella classifica americana e in quella britannica. Masseduction è co-prodotto da ...

LP ad Ancona dopo il concerto annullato a Roma : info utili e Ultimi biglietti disponibili : LP ad Ancona, oggi in Italia per il primo dei concerti estivi nella penisola. Si sarebbe dovuta esibire a Roma nella serata di ieri, martedì 26 giugno, ma il volo Alitalia annullato l'ha costretta a cancellare l'evento in quanto non sarebbe arrivata in tempo per sostenere la serata all'Auditorium Parco della Musica. Lo staff della cantante ha annunciato che, a causa della cancellazione del volo da Los Angeles a Roma, l'evento di LP del 26 ...

Orari e scaletta dei Negramaro a Milano il 27 giugno - Ultimi biglietti per San Siro : come raggiungere lo stadio : Dopo il debutto al Teghil di Lignano Sabbiadoro, col concerto dei Negramaro a Milano il 27 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 sbarca a San Siro. La band torna nello stadio milanese a dieci anni di distanza dal concerto-evento da cui fu tratto il DVD San Siro Live: il 31 maggio 2008 Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, ...

Scaletta di Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour : orari e Ultimi biglietti disponibili : Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour 2018: questa sera la cantante sarà in concerto per la prima volta in Italia per l'unica data italiana della Tournée. Demi Lovato si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, in uno show attesissimo e richiestissimo dai fan. La cantante ex sTellina Disney presenterà al pubblico italiano il nuovo album rilasciato lo scorso settembre, Tell Me You Love Me, anticipato dai ...

Scaletta dei Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno - Ultimi biglietti disponibili per l’unico concerto in Italia : I Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno saranno in concerto nel palazzetto per l'unica data attesa in Italia quest'anno. La scelta della città che ospiterà il gruppo ricade ancora una volta su Milano che accoglie già dalle prime ore del giorno schiere dei fan dei Nickelback al Forum di Assago. In Scaletta non mancheranno i brani dell'ultimo disco di inediti, in aggiunta alle canzoni più apprezzate del repertorio del gruppo, per due ore ...

Ospiti e scaletta di Fabrizio Moro a Roma il 16 giugno - orari ingressi stadio Olimpico e Ultimi biglietti in prevendita : Resterà top secret fino al suo ingresso sul palco dell'Olimpico, la scaletta di Fabrizio Moro a Roma per il grande concerto di sabato 16 giugno, ma certamente conterrà tutti i più grandi successi del cantautore Romano che per la prima volta in carriera si esibisce nel luogo simbolo della città eterna. Un traguardo raggiunto dopo quasi un decennio di live sparsi in giro per l'Italia dai pub alle piazze fino ad arrivare ai palasport: dopo la ...

Scaletta di Paolo Conte a Roma - doppio concerto alle Terme di Caracalla 14 e 15 giugno : Ultimi biglietti disponibili su TicketOne : Paolo Conte a Roma è atteso per un doppio concerto questa sera e domani. Giovedì 14 e venerdì 15 giugno, il cantautore sarà in concerto alle Terme di Caracalla di Roma per due degli eventi attesi in Italia nel 2018. Dopo le due tappe del tour a Roma, Paolo Conte è atteso in autunno a Milano e a Bologna. Il 12 e il 13 novembre si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il giorno 11 novembre a Bologna al Teatro EuropAuditorium. I ...

Firenze Rocks al via con i Foo Fighters : come raggiungere la Visarno Arena e Ultimi biglietti disponibili : È in programma alla Visarno Arena presso il Parco delle Cascine di Firenze, la nuova edizione del Festival Firenze Rocks. Si inizia oggi con l'attesissimo concerto dei Foo Fighters, ma il Festival continua fino al giorno 17 con una serie di esclusive - e non - internazionali nella scena rock mondiale. Dal 14 al 17 giugno, sono attesi in Toscana alcuni degli artisti e delle band rock più apprezzate del panorama musicale internazionale, a ...

Scaletta di Bjork a Roma il 13 giugno alle Terme di Caracalla e Ultimi biglietti disponibili : Bjork a Roma stasera, 13 giugno, in concerto alle Terme di Caracalla. In occasione del Just Musica Festival tornerà Bjork a Roma in concerto per un'unica serata nella capitale. L'eclettica artista islandese si esibirà il 13 giugno presso le Terme di Caracalla alle ore 21:00. Su TicketOne sono ancora disponibili in prevendita gli ultimi biglietti per lo spettacolo di questa sera. I prezzi dei biglietti, acquistabili su TicketOne, ...

Orari e scaletta di Vasco Rossi a Roma l’11 e 12 giugno - Ultimi biglietti disponibili e regole d’ingresso all’Olimpico : Prosegue con un'altra doppietta, quella di Vasco Rossi a Roma l'11 e 12 giugno, il VascoNonStop Live negli stadi italiani: dopo il debutto a Torino, da cui è stato tratto il primo video ufficiale sulle note de Il Mondo che Vorrei, e quelle di Padova, arrivano le due date allo stadio Olimpico nella Capitale. Al giro di boa del suo tour, che proseguirà poi con le quattro date di Bari e Messina, Vasco porterà a Roma la scaletta del suo nuovo ...

Scaletta di Jovanotti a Padova il 9 e il 12 giugno : prezzi degli Ultimi biglietti in prevendita e info utili : Jovanotti a Padova sarà in concerto il 9 e il 12 giugno per due nuovi spettacoli presso l'Arena Padova Fiere. Le tappe del tour di Jovanotti a Padova anticipano alcuni concerti europei che consentiranno all'artista di esibirsi in alcune delle più prestigiose arene del continente. Jovanotti sarà in concerto a Stoccarda, Vienna, Zurigo e Bruxelles. A seguire, si esibirà a Londra (Wembley Arena) e a Lugano (Pala Resega) prima di far ritorno ...

Scaletta di Katy Perry a Bologna il 2 giugno : Ultimi biglietti disponibili per l’Unipol Arena - orari - ingressi : Katy Perry a Bologna stasera, sabato 2 giugno, sarà in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'artista sarà nella penisola per una sola tappa del suo tour mondiale, oggi, a Bologna. Per assistere al concerto di Katy Perry a Bologna sono disponibili in prevendita su TicketOne gli ultimi biglietti al prezzo di 98,90 euro per un posto nella tribuna numerata, secondo settore, e al prezzo di 115 euro per un posto nella tribuna numerata ...