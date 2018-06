UeD News | Soleil e Marco ancora insieme? Parla Sorge | risposta e sfogo

Temptation Island : data di inizio riprese e ultime news sui volti UeD e GF : Temptation Island: data di inizio riprese e ultime news sulla partecipazione dei volti di UeD e del Grande Fratello Il reality più rovente dell’estate televisiva italiana sta scaldando i motori. Temptation Island infatti tornerà anche quest’anno. E c’è da scommettere che anche in questa quinta edizione non mancheranno i fuochi d’artificio sentimentali e non. La […] L'articolo Temptation Island: data di inizio ...