U&D | Andrea e Giulia sarebbero tornati insieme | la conferma in arrivo su ' Chi'

Gossip U&D/ Andrea e Giulia avvistati a cena - ma lei dice : 'Non stiamo ancora insieme' : Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica: la coppia, nata nel programma televisivo Uomini e donne, in queste ultime settimane ha tenuto banco più volte con le presunti voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma. I due, infatti, hanno scelto di dirsi addio definitivamente dopo due anni di grande amore, ma anche se continuano a vedersi ogni tanto [VIDEO] a quanto pare tra di loro non sarebbe ...

Gossip U&D - la verità di Giulia De Lellis su Andrea Damante : 'Non siamo fidanzati' : Cosa sta succedendo tra i Damellis, la coppia più amata di Uomini e donne composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis [VIDEO]? C'è stato davvero questo ritorno di fiamma, così come testimonierebbero i diversi scatti che in questi giorni sono apparsi sui social oppure no? A fare un po' di chiarezza sulla questione è stata la De Lellis, che ieri sera ha voluto fare una diretta su Instagram, durante la quale ha risposto alle domande e alle ...

GOSSIP U&D/ Giulia e Andrea paparazzati a cena con i genitori di lei (RUMORS) : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: questo è il GOSSIP che sta impazzando sul web nelle ultime ore grazie alla segnalazione fatta da una fan di Uomini e donne ad alcuni blog. L'influencer e quello che dovrebbe essere ancora il suo ex [VIDEO] fidanzato, sono stati paparazzati dai curiosi mentre consumavano una cena in famiglia. In un noto ristorante di Anzio, infatti, il dj ha ritrovato sia la romana che i suoi genitori per un ...

U&D - l'incontro tra Giulia e Andrea a Verona : Damante si è avvicinato all'ex Video : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. L'ex famosa coppia del trono classico di Uomini e donne si è detta 'addio' alcune settimane fa. Malgrado sia trascorso gia' diverso tempo dal giorno in cui i 'Damellis' hanno ufficializzato la loro rottura sui social, i fan continuano a sperare in un possibile ritorno di coppia e non solo: sono moltissimi coloro i quali sono alla ricerca di costanti aggiornamenti che possano lasciare spazio ...