Tutto quello che so | l' ho imparato in curva | Originalità | o morte!

Tutto quello che sappiamo (davvero) sul ritorno di fiamma fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : Fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è tornato il sereno? Fra bugie, smentite e foto compromettenti, sembra sempre più difficile vederci chiaro. Ma andiamo con ordine: Tutto è iniziato quando l’artista di Sora ha annunciato di aver lasciato il cantante napoletano e di essersi trasferita insieme al figlio Andrea in un appartamento dei Parioli, abbandonando di fatto Amorilandia, la villa simbolo della loro relazione. Poco dopo sono ...

Tutto quello che sappiamo (finora) sulle nozze di Chiara Ferragni e Fedez : Calcoli alla mano, mancano due mesi. Al royal wedding dell’anno, in chiave italiana. Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, come vi abbiamo rivelato, andranno a nozze il primo settembre 2018. E questo è Tutto quello che sappiamo (finora). LA DATA Il rapper e l’nfluencer si sposeranno, come vuole la tradizione, di sabato. I festeggiamenti, però, dovrebbero durare più di una giornata. E due settimane prima, il 14 agosto, sarà il tempo ...

Home Festival 2018 : date - lineup - biglietti. Tutto quello che c’è da sapere : L’Home Festival è ormai diventato un appuntamento imperdibile, sopratTutto per chi vuole chiudere la stagione dei Festival estivi in bellezza. Non a caso, negli ultimi anni è stato premiato come il migliore d’Italia, non solo per il suo cast sempre di alto livello (e trasversale sul fronte generi), ma anche per l’organizzazione, per il suo essere davvero una sorta di casa per chi ama la musica e l’arte in generale. E ...

Pride Week : Tutto quello che vedremo in tv : Pride Week, ecco tutta la programmazione televisiva dedicata all’evento che ogni anno promuove e dà visibilità a quanto prodotto nel panorama LGBT+ Il Pride Week invade anche i palinsesti televisivi. In occasione dello speciale evento dedicato alla comunità LGBT, anche le reti televisive hanno deciso di modificare la programmazione con la messa in onda di una serie di film dedicati alla tematica Pride. Ecco tutto quello che vedremo in tv ...

Mercato NBA - le questioni irrisolte della free agency 2018 : Tutto quello che c'è da seguire : La risposta a qualsiasi domanda sulla free agency 2018 - che inizierà all'alba italiana di sabato, anche se poi in realtà prima del 7 luglio non sarà possibile rendere ufficiale la stragrande ...

Eugenie di York e Jack Brooksbank - Tutto quello che sappiamo sul prossimo royal wedding : Non sono trascorsi nemmeno due mesi dal royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, ma nonostante i riflettori siano ancora ben puntati sulla coppia (sulla duchessa di Sussex in particolare), altri appuntamenti vedranno presto protagonista la famiglia reale britannica. Il più importante sarà il matrimonio di Eugenie di York, secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, con Jack Brooksbank, mercante di vini. Ecco tutto ...

Tutto quello che c’è da sapere sul Consiglio europeo : Il 28 e 29 giugno a Bruxelles si riuniscono i capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Unione europea per discutere delle politiche migratorie dell’Unione. Leggi

Uomini e donne - Lorenzo Riccardi : "Mi piaccio in Tutto quello che faccio - mi guardo allo specchio spessissimo" : Non buona la prima, non buona la seconda. Lorenzo Riccardi non è fortunato a Uomini e donne. Prima corteggiatore di Ludovica Valli, poi di Sara Affi Fella, in entrambi i casi il giovane pugliese non è riuscito a farsi scegliere dalle troniste (con Sara ci è andato molto vicino, ma lei alla fine gli ha preferito Luigi Mastroianni, con il quale però la storia è già finita). Uomini e donne, Sara ...

Google Wi-Fi - Tutto quello che si può fare dall’app : (Foto: Google) Tra le caratteristiche peculiari del router Google Wi-Fi appena arrivato in Italia ci sono la sua capacità di coprire ampie superfici abitate con un segnale veloce e stabile e un forte accento posto dagli ingegneri sulla facilità d’uso, aspetto che rende l’aggeggio una scelta azzeccata per molti utenti ma meno oculata per altri. I router in effetti si controllano infatti tramite un’app per smartphone e tablet, ...

Fifa 19 : novità - data di uscita e Tutto quello che c’è da sapere. La guida completa! : Offerta! Fifa 19 - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Fifa 19: novità, data di uscita e tutto quello che c’è da sapere. La guida ...

Judo - Tutto quello che c’è da sapere sulla delegazione azzurra al Campionato d’Europa Cadetti : Il Campionato d’Europa Cadetti è alle porte, ma la nostra delegazione è già a Sarajevo, carica per portare alta la bandiera. Ieri, martedì 26 giugno, la nazionale italiana di Judo Cadetti è partita compatta: saranno in venti i nostri ragazzi e le nostre ragazze che scenderanno sul tatami del “Juan Antonio Saramach” sport hall, con tre ospiti d’eccezione per il mixed team event: Ylenia Monacò, Caterina Mazzotti e ...

Tutto quello che dice la scienza sul tè di kombucha : (foto: Amy Brothers/Getty Images) L’aspetto può variare da quello di un tè ben colorato a quello di una bibita agli agrumi piuttosto diluita. Ma la caratteristica comune a tutte le bevande che vanno sotto il nome di kombucha è la fermentazione di una bevanda a base di tè verde o nero, ottenuta tramite una comunità simbiotica di oltre venti specie di batteri e lieviti. Dopo che questa famiglia di bevande ha fatto il suo ingresso nel mercato ...

Depilazione con il filo : Tutto quello che c’è da sapere : Ha origini indiane ma nel corso del tempo si è diffusa anche nei paesi arabi interessando, in generale, tutte le popolazioni femminili che avevano maggiore necessità di tenere «sotto controllo» la peluria. È la Depilazione con il filo orientale, tecnica millenaria riscoperta in questi anni dalle celeb (la pop star Madonna pare non possa farne a meno) e che in Italia sta conquistando sempre più donne: «È sicura, efficace e priva di ...

Cyberpunk 2077 : Tutto quello che sappiamo - articolo : Sin dalla sua prima apparizione, Cyberpunk 2077 è stato senza dubbio uno dei titoli più attesi di quest'ultima generazione, soprattutto perché dopo essere stato annunciato nel 2013 con un trailer mozzafiato, il gioco sviluppato da CD Projekt Red è rimasto avvolto da un alone di mistero e leggenda per molto tempo. I due minuti e venti secondi di teaser con cui venne svelato cinque anni fa hanno fatto cadere le mascelle a molti di noi, ci hanno ...