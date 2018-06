Tutto apposto il nuovo singolo di Fabio Poeta

allmusicnews

(Di sabato 30 giugno 2018)ildiinsieme alla sua band presenta il suo” (etichetta Me&U Records), primo estratto del terzo album “Marcia Indietro”, registrato e mixato a Palermo presso il Roxy Studio in uscita a Dicembre 2018. “” è un brano in cuiracconta la storia di Sara (Interpretata nel video dalla splendida Sara Priolo) un’artista poliedrica e chitarrista di qualità che decide di cambiare vita, abbandonando la certezza del lavoro in una grande società di comunicazione per seguire la tortuosa ma quanto mai sincera strada della musica insieme alla sua band. La canzone è un viaggio attraverso la risalita interiore ed emozionale di Sara, viaggio dove troverà il coraggio di vivere le sue scelte. Il ritmo è grintoso, il sound pop rock, positivo, un ...