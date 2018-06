Tutte le luci del Nord | i libri per il weekend

vanityfair

(Di sabato 30 giugno 2018) La nascita di una rivista assomiglia a quella di una stella: una grande quantità di energia, zone nebulose, una moltitudine di frammenti sparsi ovunque. Da circa un mese è nata The Passenger, la rivista che l’editore Iperborea ha creato «per esploratori del mondo». Il primo volume (questa è una rivista che si compra in libreria, non in edicola) ha come tema l’Islanda, seguiranno Olanda (settembre), Giappone (novembre), Norvegia (gennaio 2019), e poi ci sapranno dire. The Passenger è l’unica rivista che si legge come un libro, l’unica guida che ti viene voglia di sfogliare anche se in quel posto chissà se ci andrai mai. Prendiamo l’Islanda: tra gli articoli (li chiamano long form, sono in effetti tutti pezzi piuttosto lunghi con box, grafici e le fotografie bellissime della reporter siberiana Elena Chernyshova) ce ne è uno che racconta del primo sindaco punk ...