Tutta l’umiltà di Kylian Mbappé | dopo lo show torna coi piedi per terra | parole da

sportfair

: RT @Noahtheheir: Ci sono tante foto bellissime di ieri, ma vorrei soffermarmi un attimo su questa. Non so cosa stesse facendo, non so perch… - TakeMe_With_You : RT @Noahtheheir: Ci sono tante foto bellissime di ieri, ma vorrei soffermarmi un attimo su questa. Non so cosa stesse facendo, non so perch… - Stefycr7 : RT @Noahtheheir: Ci sono tante foto bellissime di ieri, ma vorrei soffermarmi un attimo su questa. Non so cosa stesse facendo, non so perch… - frances14824796 : RT @Noahtheheir: Ci sono tante foto bellissime di ieri, ma vorrei soffermarmi un attimo su questa. Non so cosa stesse facendo, non so perch… -

(Di sabato 30 giugno 2018)ha dominato questa sera nella gara tra la sua Francia e l’Argentina, oscurando persino un certo Leo Messi “Sono felice, ho sempre sostenuto che ai mondiali si scontrano i migliori giocatori ed è una grande occasione per mostrare il proprio talento. Non c’è palcoscenico migliore per far vedere le proprie qualità”. Sono lediprotagonista con la sua doppietta della vittoria per 4-3 della Francia contro l’Argentina nella gara valida per gli ottavi di finale della coppa del mondo di Russia disputata alla Kazan Arena. Il talento 19enne del Paris Saint Germain è il primo giocatore sotto i 20 anni a segnare una doppietta nella fase a eliminazione diretta in una coppa del mondo dal 1958 ad oggi, all’epoca a segnare due gol in una sola partita fu la leggenda del Brasile Pelé nel mundial di Svezia. “E’ per me ...