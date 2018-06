Turchia | che cosa manca all' opposizione di Erdogan

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : la finale maschile è Croazia-Tunisia - Spagna e Turchia giocheranno per il bronzo : Si sono concluse le semifinali maschili del torneo di Pallamano ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. I padroni di casa della Spagna masticano amaro, perché escono sconfitti dalla semifinale con la Croazia, finita oltre i tempi regolamentari. I croati affronteranno in finale la Tunisia, che nel primo incontro del giorno ha superato la Turchia. La semifinale tra Spagna e Croazia si è decisa nel secondo tempo ...

Turchia acquista missili russi S-400 anche con sanzioni Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia al voto - ecco l'onda silenziosa che spinge Erdogan : Identità ed esperienza Il tema dell'affidabilità è quello scelto dalla campagna del presidente: 'In un mondo competitivo - recitano i cartelloni elettorali - serve esperienza'. Il vecchio sicuro di ...

Turchia verso elezioni - Ince ed Aksener : i candidati che fanno tremare Erdogan : Istanbul, 15 giu. , askanews, Mancano nove giorni alle elezioni presidenziali e legislative in Turchia, ed è la prima volta in una lunga parabola politica che il presidente Recep Tayyip Erdogan dimostra di essere così preoccupato per il risultato elettorale. Tanto che in un video circolato sui social media suscitando un enorme scandalo …

Migranti - Merkel sta con l’Italia : “Ue non la lasci sola”‘. La carta che Roma è pronta a giocare : bloccare 3 miliardi alla Turchia : Nella partita che si gioca nell’Unione Europea sulla questione dei flussi migratori, Angela Merkel si schiera al fianco di Roma. “L’Italia per la sua posizione geografica è esposta a un numero grande di profughi e di Migranti – ha detto il portavoce della cancelliera Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla cooperazione lanciata da Sebastian Kurz, stamattina nella capitale tedesca, fra Vienna Roma e Berlino ...

Moschee integraliste Quei legami sospetti tra Italia e Turchia : Milano Islam politico e Turchia ormai sono un tutt'uno. "Nel panorama dell'integralismo, i turchi sono quelli con i soldi" spiega Lorenzo Vidino, studioso e direttore di un progetto sull'estremismo alla George Washington University. L'Austria ha deciso di espellere decine di imam legati dell'Atib, l'unione turco islamica legata alla Diyanet, la Direzione turca per gli affari religiosi. Vienna chiude anche sette Moschee. E molti plaudono. "La ...

Austria chiude 7 moschee - la Turchia : una decisione contro l’Islam : Austria chiude 7 moschee, la Turchia: una decisione contro l’Islam Austria chiude 7 moschee, la Turchia: una decisione contro l’Islam Continua a leggere L'articolo Austria chiude 7 moschee, la Turchia: una decisione contro l’Islam proviene da NewsGo.

Vienna chiude sette moschee ed espelle gli imam |La Turchia : razzismo contro islamici : La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. I responsabili sono accusati di finanziamenti illeciti all'estero.

AUSTRIA - GUERRA ALL'ISLAM RADICALE : CHIUSE 7 MOSCHEE/ Espulsi imam - reazione Salvini e Turchia - il retroscena : AUSTRIA chiude 7 MOSCHEE e espelle imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:08:00 GMT)

Vienna chiude sette moschee : plauso di Salvini - ira della Turchia : Misure "anti-islamiche" e "razziste". Così il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha definito la decisione del governo austriaco di chiudere sette moschee ed espellere...

AUSTRIA CHIUDE 7 MOSCHEE : SALVINI “NO ESTREMISMO ISLAM”/ Espulsi imam - Turchia vs Vienna : “Kurz razzista” : AUSTRIA CHIUDE 7 MOSCHEE e espelle imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Austria chiude 7 moschee - la Turchia : una decisione contro l'Islam : La chiusura delle moschee in Austria e l'espulsione degli imam "è il frutto dell'ondata anti-islamica, razzista, discriminatoria e populista" nel Paese. Lo ha detto il portavoce di Recep Tayyp Erdogan,...

Vienna chiude 7 moschee ed espelle gli imamLa Turchia : è razzismo contro gli islamici : La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. I responsabili sono accusati di finanziamenti illeciti dall'estero. Il ministro dell'Interno: "Vedrò il collega austriaco per concordare la linea d'azione".

Austria chiude 7 moschee e espelle Imam vicini a Turchia/ Vienna - Kurz : "Non c'è spazio per radicalizzazioni" : Austria chiude 7 moschee e espelle Imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:54:00 GMT)