Tumori | bimbo di 6 mesi operato al rene | sta bene 

(Di sabato 30 giugno 2018) Undi 6è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione di una neoplasia surrenalica maligna all’ospedale di Perugia e nella mattinata del 30 giugno i sanitari, alla luce del referto istologico, hanno convenuto con il direttore della struttura di Oncoematologia pediatrica dottor Maurizio Caniglia che il bambino non necessita di ulteriori terapie. La struttura complessa di Chirurgia pediatria nell’ultimo semestre ha fatto registrare un incremento di attività di alta complessità, in particolare di chirurgia oncologica. In una nota dell’ufficio stampa dell’ospedale il responsabile della struttura, dottor Marco Prestipino, sottolinea che “grazie all’impegno condiviso”, in questi ultimisono stati trattati 7 casi di patologia neoplastica maligna con risultati “assolutamente confortanti”. I genitori ...