Tuffi | Eurojunior 2018 | Primo oro azzurro! Maia Biginelli campionessa dalla piattaforma

(Di sabato 30 giugno 2018) Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia aglidiin corso di svolgimento Helsinki. A salire sul gradino più alto del podio è una straordinariache conquista la vittoria nella prova(categoria B) chiudendo con il punteggio finale di 331.70. In seconda posizione si classifica la rumena Nicoleta Muscalu con 326.50, che ha preceduto la britannica Josie Zillig (315.70) e la connazionale Antonia Pavel (313.35). Ha sfiorato il podio anche la seconda azzurra in gara, infatti Elettra Neroni ha chiuso al quinto posto a soli quattro punti dal bronzo (311.50). Oro per la Russia nella prova del trampolino da 3m. Il successo è andato a Maksim Malofeev, che ha dominato con il punteggio di 459.30. Secondo posto per l’ucraino Bohdan Chyzhovskyi (431.15) e terzo invece il britannico Tyler Humphreys (423.90). Quinto posto per ...