Trump pensa a due donne per Alta Corte

Duetra i 5 papabili per sostituire il giudice dellaSuprema Anthony Kennedy che andrà in pensione il prossimo 31 luglio. A fare questa considerazione è il presidente Usa.ha annunciato che la nomina del nuovo giudice della piùUsa avverrà il prossimo 9 luglio, dunque prima delle elezioni di medio termine in calendario a novembre quando i democratici potrebbero riconquistare il controllo del Congresso. La nomina di un giudice dellaSuprema deve essere approvata dal Senato.(Di sabato 30 giugno 2018)