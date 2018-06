Trento | chiede giorno di malattia al principale | “Attento o ti bruciamo vivo”

Richiedenti asilo gestivano rete droga : 13 arrestati a Trento : gestivano una rete della droga : per questo tredici centrafricani Richiedenti asilo e un italiano sono stati arrestati dalla polizia di Trento per traffico di stupefacenti. L'operazione ha portato ...

Droga e violenze - arrestati extracomunitari richiedenti asilo : 13 a Trento e 9 a L'Aquila : A Trento in 13 in manette per spaccio. Nel capoluogo abruzzese 9 arresti, oltre la Droga anche violenze e rapine. Tutti erano richiedenti asilo

Trento - Corte dei Conti chiede oltre 500mila euro a consigliere provinciale : “Amministratore occulto di una società” : Pugno di ferro della procura regionale della Corte dei Conti di Trento che cita in giudizio e chiede oltre mezzo milione di euro a un consigliere provinciale eletto per l’Unione per il Trentino, ma per oltre quattro anni ritenuto incompatibile con la carica. Un conto salatissimo per Pietro De Godenz, 57 anni, nato a Cavalese, ma residente a Tesero, che è stato amministratore delegato degli impianti sciistici di Pampeago a cui i giudici ...