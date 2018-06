Tour de France 2018 | diciassettesima tappa Bagneres De-Luchon-Saint-Lary Soulan Col de

Tour de France 2018 : Bauke Mollema a caccia della top-10 - ma sarà difficile rimanere tre settimane a ruota dei migliori : Bauke Mollema sarà il capitano del team Trek-Segafredo durante il Tour de France 2018, dal 7 al 29 luglio. Il 31enne olandese possiede le potenzialità per puntare alla top-10 nella graduatoria generale, anche se mai come nella corrente edizione sarà complicato ottenere un risultato del genere. Nella passata stagione il corridore della ex-RadioShack ha partecipato sia al Giro d’Italia sia alla Grande Boucle, ottenendo un ottimo settimo ...

Golf - PGA Tour 2018 : un trio al comando del Quicken Loans National. Francesco Molinari è quarto! : Francesco Molinari è in piena lotta per il titolo del Quicken Loans National, prova del PGA Tour che si sta disputando in questo weekend a Potomac. Il giocatore italiano ha vissuto una bella giornata, girando in 65 colpi, ovvero 8 sotto il par, grazie al suo consueto gioco ordinato e pulito, senza sbavature. Molinari è l’unico europeo della top ten, a -8 in quarta posizione, ad un solo colpo dal gruppo di testa. A comandare la classifica ...

Golf – Pga Tour - Quicken Loans National : Francesco Molinari al quarto posto - Woods solo undicesimo : L’azzurro Francesco Molinari è a un colpo dai tre leader Ryan Armour, Brian Gay e Beau Hossler a Quicken Loans Francesco Molinari, in grande spolvero, ha offerto un’altra ottima prova ed è salito dal decimo al quarto posto con 132 (67 65, -8) colpi nel Quicken Loans National (PGA Tour), preceduto soltanto di uno dai tre leader Ryan Armour (131 – 66 65, -9), Brian Gay (67 64) e Beau Hossler (65 66). Non è stato da meno Tiger Woods da 48° a ...

Tour de France 2018 - Primoz Roglic mina vagante. La possibile sorpresa che in pochi si aspettano : Dal salto con gli sci al ciclismo: un cambio davvero clamoroso. Ci ha messo qualche anno ad adattarsi, ma ora Primoz Roglic sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Se fino al 2017 poteva essere pericoloso in eventuali fughe da lontano, quest’anno può prendersi sicuramente lo scettro di possibile sorpresa in chiave di classifica generale per quanto riguarda il prossimo Tour de France. La marcia di avvicinamento alla Grande Boucle, ...

Tour de France 2018 - sedicesima tappa Carcassonne-Bagneres De-Luchon : iniziano i Pirenei. La discesa finale promette sorprese… : La sedicesima tappa del Tour de France 2018 sarà la prima frazione di alta montagna sui Pirenei. Il percorso di 218 km da Carcassonne a Bagneres De-Luchon presenta nel finale due GPM di prima categoria, su cui vedremo uno scontro diretto tra gli uomini di classifica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della sedicesima tappa del Tour de France 2018. Primo tratto con dei lievi saliscendi e dopo 20 km ci sarà la prima breve ...

Tour de France 2018 - quindicesima tappa Millau-Carcassonne : frazione da fuga - c’è il terreno per attaccare : La quindicesima tappa del Tour de France 2018 sembra particolarmente adatta agli attaccanti. Il percorso di 181 km da Millau a Carcassonne presenta infatti diverse salite che premieranno chi saprà osare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della quindicesima tappa del Tour de France 2018. Continui saliscendi fin dalla partenza con la breve salita di Côte de Luzençon (3,1 km al 5,9%) dopo appena sei chilometri, un trampolino ...

Golf - European Tour 2018 : Marcus Kinhult in testa all’Open de France. Risale Nino Bertasio! : È lo svedese Marcus Kinhult il leader dell’Open de France al giro di boa. Sul percorso del Le Golf National, sede della prossima Ryder Cup, è stata un’altra giornata complicata, ma Kinhult si è ben destreggiato, con un giro sei sotto il par e il rammarico di due colpi persi nel finale. Il suo score è -6, che gli vale due colpi di vantaggio sull’inglese Chris Wood. La classifica è in ogni caso corta e tutto è aperto. In terza ...

Golf – EuroTour - Open de France : Kinhult mostra colpi prodigiosi - Bertasio in rimonta : Nell’Open de France la situazione attuale vede Rahm e Thomas a ridosso della vetta, Pavan 55°, out Paratore, Manassero, Gagli ed Edorado Molinari Lo svedese Marcus Kinhult è il nuovo leader con 136 (71 65, -6) colpi nell’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ...

Tour de France 2018 : il danese Jakob Fuglsang punta alla top5. Solidità ed esperienza le chiavi per l’impresa : Dopo diverse stagioni da gregario, Jakob Fulgsang sarà capitano dell’Astana al Tour de France 2018. Il 33enne danese punta ad un risultato senza precedenti nella sua lunga carriera, ossia entrare a far parte della top-5 nella classifica generale di un Grande Giro (miglior piazzamento personale il 7° posto nella Grande Boucle 2013). Il team kazako quest’anno si presenta con un folto gruppo di connazionali del vice-campione olimpico di ...

Tour de France 2018 - un percorso favorevole per Alejandro Valverde. Tante tappe miste per fare la differenza e sognare in classifica : Un Tour de France 2018 da gregario: davvero difficile vederlo in un ruolo diverso, almeno per quanto riguarda la classifica generale. Difficile mettersi al servizio degli altri se ti chiami Alejandro Valverde, ma gli ordini di scuderia alla Movistar impongono ciò: Mikel Landa e Nairo Quintana sono ovviamente un gradino avanti per quanto riguarda le salite e dunque diventa obbligatorio puntare alla maglia gialla con lo spagnolo o con il ...

Tour de France – Uno squadrone per Froome : il roster ‘ufficioso’ del Team Sky : Froome e il Team Sky sognano la doppietta: una squadra da urlo per il britannico al Tour de France Manca una settimana circa all’edizione 2018 del Tour de France. Dopo lo spettacolo del Giro d’Italia 101, i grandi del ciclismo tornano a sfidarsi per la seconda grande corsa a tappe della stagione. Occhi puntati su Chris Froome, a caccia di una storica doppietta 20 anni dopo l’impresa di Marco Pantani. Manca ancora ...

Tour de France 2018 - quattordicesima tappa Saint-Paul Trois Chateaux-Mende : non c’è un metro di pianura - occhio alle imboscate : Il penultimo week-end del Tour de France 2018 inizia con una quattordicesima tappa davvero insidiosa: quella che si disputa sabato 14 luglio, giorno della festa nazionale transalpina, non sarà una delle frazioni più dure, ma non presenta davvero un metro di pianura. Partenza da Saint-Paul-Trois-Châteaux e arrivo in quel di Mende dopo 188 chilometri. Partenza vallonata, ma abbastanza tranquilla, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Poi, ...

Tour de France 2018 : Chris Froome guida il Team Sky - Moscon e Bernal gregari di lusso. La corazzata britannica : Il Team Sky è pronto per ufficializzare la formazione con la quale parteciperà al Tour de France 2018. Una vera e propria corazzata al servizio di Chris Froome che va a caccia della storica doppietta dopo aver vinto il Giro d’Italia, cercando di ripercorrere le gesta di Marco Pantani nel 1998. Il britannico punta alla quinta maglia gialla della carriera (la quarta consecutiva) e scatterà dalla Vandea con tutti i favori del pronostico, ...