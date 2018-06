Tiro con l’Arco – Europei Giovanili | quattro medaglie per l’Italia nel giorno delle

Gol di Pavard in Francia-Argentina/ Video - che magia del difensore centrale : Tiro di controbalzo - un missile : Gol di Pavard in Francia-Argentina Video, che magia del difensore centrale: tiro di controbalzo, un missile terra aria che si è insaccato alle spalle del portiere sudamericano(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:26:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - c’è la sfida con il Belgio all’orizzonte : il Giappone lavora duro nel riTiro di Kazan [GALLERY] : La selezione Giapponese si allena duramente nel ritiro di Kazan in vista dell’ottavo di finale contro il Belgio sfida non facile negli ottavi di finale per il Giappone, gli uomini di Nishino se la vedranno con il Belgio, unica squadra a punteggio pieno insieme alla Croazia. I nipponici non hanno nessuna intenzione però di fare da vittime sacrificali, per questo motivo si allenano duramente nel ritiro di Kazan per prepararsi al meglio ...

Scaletta dei Negramaro a Roma il 30 giugno - orari e riTiro biglietti per il concerto all’Olimpico : come raggiungere lo stadio : Col concerto dei Negramaro a Roma il 30 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 giunge al giro di boa: la band torna ad esibirsi all'Olimpico a cinque anni dall'ultimo concerto del 16 luglio 2013, quando con Una Storia Semplice celebrò i primi dieci anni di carriera Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, ...

Fiorentina : i convocati per il riTiro di Moena : La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per il ritiro di Moena. Portieri: Dragowski; difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Laurini, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo, Venuti; centrocampisti: Benassi, Cristoforo, Dabo, Saponara, Veretout, Eysseric; attaccanti: Chiesa, Graiciar, Simeone, Thereau, Vlahovjc. Dal settore giovanile saranno aggregati i portieri Brancolini e Ghidotti, il difensore Hristov, i centrocampisti Beloko e Meli, ...

Tiro con l’arco - Giochi Olimpici Giovanili Continentali : sfuma la qualificazione per le azzurrine : Le azzurrine di Tiro con l’arco non si qualificano per la Giochi Olimpici Giovanili Continentali di Buenos Aires 2018 Giornata sfortunata per le Allieve della Nazionale italiana che a Patrasso (Gre) non riescono a staccare il biglietto per le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires (Arg). Serviva raggiungere il podio per ottenere uno dei tre pass a disposizione, ma l’azzurrina che è arrivata più avanti nelle eliminatorie, Aiko ...

Uln Consalvo (calcio) a settembre in riTiro a Tagliacozzo : Uln Consalvo (calcio), due gruppi dell’agonistica a settembre in ritiro a Tagliacozzo. Roma – Il Consalvo vuole ripartire in grande stile. La formazione capitolina cara al professor Umberto Consalvo e alla vice presidentessa Francesca Spila ha definito gli aspetti organizzativi di un’importante iniziativa. Dal 9 al 13 settembre, infatti, due gruppi dell’agonistica saranno a Tagliacozzo, in Abruzzo, per un ritiro preparatorio ai rispettivi ...

Serena Williams - il secondo figlio e poi il riTiro. L’ammissione : “se non giocassi sarei già incinta di nuovo” : Serena Williams ha espresso il desiderio di diventare mamma per la seconda volta: la tennista americana sembra non avere più il tennis come prima priorità nella vita “Se non lavorassi, sarei già incinta. Non so se voglio ancora giocare con un altro bambino…”, parole chiarissime quelle rilasciate da Serena Williams alla rivista InStyle. Dopo la nascita di Alexis Olympia, la prima figlia della coppia Ohanian-Williams, la tennista americana ...

Tiro con l’arco – Europei Giovanili di Patrasso : sette azzurri in finale : sette finali azzurre agli Europei Giovanili di Patrasso. Domani la gara di qualificazione olimpica L’Italia conquista sette finali agli Europei Giovanili di Patrasso (Gre), due nell’individuale e cinque con le squadre. Domani la giornata che assegna le ultime carte per le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires (Arg): la Nazionale italiana deve conquistare quella al femminile e sarà in gara con Karen Hervat, Elisa Ester Coerezza e ...

Mondiali Russia 2018 - sudore e sorrisi nel riTiro dell’Argentina : Messi e compagni si preparano al match con la Francia [GALLERY] : L’Argentina continua la preparazione in vista della gara contro la Francia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018 La sfida con la Francia si avvicina, l’Argentina lavora e fatica nel ritiro di Bronnitsy per farsi trovare pronta al match contro i transalpini. Leo Messi e compagni sudano agli ordini di Sampaoli, senza però disdegnare battute e sorrisi. Tutte le foto dell’allenamento della Seleccion ...

Fiorentina - il sogno Europa sempre più concreto : anticipato il riTiro! : Fiorentina pronta a giocare l’Europa League, la squadra di mister Pioli anticipa il ritiro in attesa della sentenza Uefa sul Milan La Fiorentina si prepara a giocare l’Europa League. I ben noti problemi del Milan con il Fair play finanziario, potrebbero portare il club rossonero all’esclusione dalle coppe. La società viola dunque si sta tutelando, per non farsi trovare impreparata nel caso in cui dovesse improvvisamente venir ...

Serena Williams - pensieri di riTiro? : “Se avessi un altro figlio lascerei. Amo il tennis ma voglio stare con Olympia” : Serena Williams è reduce dal ritiro forzato al Roland Garros, prima della sfida con Maria Sharapova. La 36enne decise di non presentarsi sulla terra rossa di Parigi per affrontare la sua grande rivale russa a causa di problemi fisici e il suo rientro in gara dopo la maternità si sta rivelando molto problematico. La nascita della piccola Olympia ha cambiato la vita della statunitense che nelle prime sei settimane di vita della figlia era rimasta ...

Trump abbassa il Tiro contro gli investimenti cinesi : New York - Donald Trump apre uno spiraglio che potrebbe, qualora confermato, evitare nuove escalation delle guerre commerciali con la Cina: forse

Pagelle Australia-Perù 0-2 - Mondiali 2018 : Carrillo la sblocca con un gran Tiro al volo - Guerrero la chiude. Aussie eliminati : Pagelle Australia-Perù 0-2 AUSTRALIA (4-2-3-1) Ryan, 5,5: Non può molto nè sul tiro dal limite di Carrillo che lo fulmina con un diagonale potente ed angolato, nè sul tiro ravvicinato deviato di Guerrero. Risdon, 5,5: Non viene attaccato molto sulla sua fascia, mentre in fase offensiva non si fa vedere con continuità per aiutare Leckie a creare pericoli. Sainsbury, 5,5: Riesce a limitare Guerrero sulle palle alte, ma se lo perde in profondità in ...