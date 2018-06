The Wardrobe | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - andrea93yutuber : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Giulia_Barca_fe : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Eurogamer_it : The Wardrobe: rese ufficiali le date d'uscita del gioco su Switch e PS4. #TheGuardrobe -

(Di sabato 30 giugno 2018) Quest’oggi vogliamo portarvi nell’esilarante mondo delle avventure grafiche con l’ultimo capolavoro italiano sviluppato dai ragazzi di C.I.N.I.C. Games e distribuito da Adventure Productions, stiamo parlando di The, disponibile non solo su PC Steam ma anche Nintendo Switch. Dopo aver portato a termine l’avventura tutta d’un fiato, vogliamo condividere con voi la nostra. TheDurante un picnic in una giornata soleggiante, su un prato che si distende a vista d’occhio, uccellini che cantano ed un sole che con i suoi raggi irradia il paesaggio, due amici decidono di trascorrere la giornata trangugiando delle prelibatezze, tutto regolare insomma fino a quando Ronald non offre a Skinny una prugna che gli causa il decesso. Scambiando il frutto per un grosso acino d’uva lo ingurgita ignaro di ...