The Crew 2 - recensione

Il lancio PC di The Crew 2 al centro di numerosi problemi : The Crew 2 arriva finalmente oggi su Xbox One, PS4 e PC, ma sembra che proprio quest'ultima versione stia procurando più di qualche problema ai giocatori che avevano effettuato il preorder del racing game di Ubisoft su Steam.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, sembra che alla base dei problemi ci sia la complicata convivenza tra Steam e uPlay anche se non è chiaro quale delle due piattaforme sia la maggior responsabile per le ...

The Crew 2 è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Ubisoft ha annunciato che The Crew 2, l'adrenalinico gioco di competizioni motoristiche con una serie di sfide emozionanti in terra, acqua e cielo, è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. The Crew 2 supporta una risoluzione 4K, garantendo una grafica migliorata sia su PS4 Pro che Xbox One X. Il gioco è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di ...

Alle 22 : 30 saremo in diretta con The Crew 2 : Torna anche questa sera un nuovo imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it, nello specifico stavolta ci concentreremo su The Crew 2.Il nuovo episodio del racing game open world di Ubisoft, che ha ricevuto un'open beta, sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC tra pochi giorni, ovvero il 29 giugno.Gli appassionati di The Crew 2 potranno seguire la diretta a partire dAlle ore 22:30, in compagnia di Michelle Sollazzo e Gabriele Carollo, ...

Red Bull e Ubisoft consolidano la loro collaborazione con The Crew 2 : Ubisoft e Red Bull hanno annunciato di voler portare a nuovi livelli la propria collaborazione per The Crew 2, il nuovo episodio del rivoluzionario franchise di guida open world. Per celebrare l'imminente Open Beta del gioco, che si terrà dal 21 al 25 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC, i due brand hanno annunciato Face Your Ride, il contest che darà l'opportunità ai giocatori di vincere una Gold Edition del videogioco. I giocatori ...

E3 2018 : The Crew 2 riceverà una open beta : Durante la sua esplosiva conferenza E3, Ubisoft ha mandato in campo The Crew 2 con un nuovo spettacolare trailer.Nel titolo il giocatore dovrà farsi un nome nel mondo motorsport americano, compiendo mirabolanti evoluzioni alla guida di un ampio parco veicoli tra cui auto, moto, motoscafi e aerei. Ubisoft ha annunciato una open beta dal 21/06 al 25/06 su tutte le piattaforme, avrete l'occasione di mettervi alla prova in 8 differenti discipline ...

The Crew 2 : rivelati i piani post lancio : Ubisoft svela i propri piani post lancio per il suo imminente gioco di corse open world, The Crew 2. Il lancio del gioco, previsto per il 29 giugno su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X e Windows PC, sarà solo l'inizio del viaggio per tutti gli appassionati di motori, poiché il team di sviluppo introdurrà molti nuovi contenuti attraverso una serie di aggiornamenti costanti. Ubisoft ha svelato anche il Season ...

The Crew 2 - prova : Col primo The Crew presentato agli esordi di questi generazione, Ubisoft aveva un obiettivo chiaro: proporre un racing il cui punto di forza fosse l'immensità della mappa di gioco, che si proponeva di riprodurre gli stati Uniti d'America coast to coast, naturalmente in scala. Come ben sappiamo le cose non andarono come previsto e il lancio non fu dei migliori. A quattro anni di distanza, però, Ubisoft crede ancora in questo progetto e con The ...

Alle 18 : 30 una diretta a tutta velocità con The Crew 2 : Tempo di una nuova diretta in compagnia, in questo caso, del sequel di una delle nuove IP made in Ubisoft lanciata nel corso di questa generazione. Stiamo parlando di The Crew 2, titolo che uscirà il 29 giugno riproponendoci la particolare formula da racing MMO non priva di difetti ma molto interessante del primo titolo.All'interno di The Crew 2 i giocatori esploreranno l'America da costa a costa per competere e diventare i più grandi campioni ...

Mercedes – Classe X si lancia nella sfida di ‘The Crew 2’ : Il pickup della Stella raccoglie la sfida di ‘The Crew 2′: disponibile dal 29 giugno 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Autostrade, fitte foreste e percorsi off-road, sono alcuni degli scenari presenti nel prossimo videogioco di Ubisoft® ‘The Crew 2’, dove i giocatori potranno mettersi alla prova dietro al volante della nuova Classe X. Il primo pickup del segmento premium è, infatti, protagonista dell’open world ‘The Crew 2’, che sarà ...

Star Trek : Bridge Crew : disponibile il DLC The Next Generation su PS4 : Gioite fan di Star Trek, è infatti disponibile da oggi il nuovo DLC The Next Generation per Star Trek: Bridge Crew, che vi permetterà di salire sul ponte della famosa U.S.S. Enterprise NCC-1701-D.Come riporta Gamingbolt il DLC è ora disponibile soltanto per la versione PS4 del titolo VR, e in aggiunta grazie ad un aggiornamento non sarà più obbligatorio usare il VR per godersi questa espansione. Questo vuol dire che potrete sventare la minaccia ...

The Crew 2 : I Requisiti PC : Tra un mese circa il sequel di The Crew sarà ufficialmente disponibile. Se avete intenzione di acquistare l’edizione PC, è bene conoscere i Requisiti di sistema diffusi quest’oggi da Ubisoft. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Crew 2: I Requisiti PC Requisiti Minimi (Per giocare con 30 FPS) Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, ...

