Tessa Thompson fa coming out | “Sono bisessuale” E parla della sua storia con la cantante

(Di sabato 30 giugno 2018) Una nuova testimonianza arricchisce le pagine deiout delle star. In un’intervista rilasciata alla rivista Porter, l’attricehatopropria sessualità, dichiarando pubblicamente di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne. La star di Westworld e Thor: Ragnarok ha detto di essere cresciuta in una famiglia “libera” dove “puoi essere tutto ciò che vuoi essere. Voglio che tutti abbiano quella libertà e quel sostegno che ho dai miei cari, ma molte persone non ce l’hanno ancora. Quindi ho la responsabilità di dire in un pubblico che questa sono io”. Laha ancheto del suo rapporto con laJanelle Monáe: da tempo sidi una relazione tra le due donne, che si conoscono dal 2015 e, dopo una pausa nel 2016, sono tornate a essere legate ancora più di prima, con lache ha anche ...