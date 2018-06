Terremoto | il sindaco di Norcia lancia l’allarme | “Pochi i 300 milioni alla Prociv”

Terremoto OGGI IN GRECIA : SCOSSA M 5.5/ Ultime notizie - Peloponneso : sindaco Pylos "situazione tranquilla" : TERREMOTO OGGI in GRECIA: forte SCOSSA di magnitudo 5.5 della Scala Richter sulla costa occidentale del Peloponneso. Tanta paura ma nessun danno, le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:52:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - crollo della torre di Accumoli : a giudizio in 7 - c’è il sindaco. Parente delle vittime : “Si dimetta” : Per il crollo del campanile di Accumoli, uno dei simboli del Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, sarà processato anche il sindaco Stefano Petrucci. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Rieti è tra i 7 imputati per omicidio colposo e disastro colposo rinviati a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Ilaria Auricchio. Il crollo della torre campanaria causò la morte di un’intera famiglia: dei coniugi Andrea ...

Terremoto Giappone : scossa m 6.1 - 4 morti a Osaka/ Ultime notizie - video : deceduta bambina - sindaco si scusa : Terremoto oggi in Giappone: forte scossa M 6.1 a Osaka. Bilancio devastante: almeno 3 morti e centinaia di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:59:00 GMT)

Stadio - nuovo Terremoto in arrivo Raggi denunciata da urbanista 5SAccusa al sindaco : abuso d'ufficio : Stadio Roma, la bufera giudiziaria con arresti e indagati non si ferma. Ora tocca direttamente il sindaco Virginia Raggi, contro la quale è stata presentata una denuncia/querela per abuso d'ufficio da parte dell'animatore del Tavolo della libera urbanistica, Francesco Sanvitto Segui su affaritaliani.it

Stadio - nuovo Terremoto in arrivo Raggi denunciata da urbanista 5SAccusa al sindaco : abuso d'ufficio : Stadio Roma, la bufera giudiziaria con arresti e indagati non si ferma. Ora tocca direttamente il sindaco Virginia Raggi, contro la quale è stata presentata una denuncia/querela per abuso d'ufficio da parte dell'animatore del Tavolo della libera urbanistica, Francesco Sanvitto Segui su affaritaliani.it

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Al presidente Conte chiederò degli impegni” : “Al presidente Conte chiederò degli impegni, allo studio ci sono emendamenti che possono dare un’accelerazione alla ricostruzione, poi ho bisogno di stare con lui per chiedergli altre cose, voglio spiegargli cosa è successo e cosa deve succedere“: lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, in riferimento alla visita del premier Giuseppe Conte nelle zone colpite dal Terremoto nel 2016. Questa ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Sindaco - bene premier in zone Terremoto : ANSA, - CAMERINO , MACERATA, , 5 GIU - "Soddisfazione per la considerazione avuta" nelle prime parole in Senato del neo premier Giuseppe Conte, che dedicherà la sua prima uscita pubblica alle zone ...

Terremoto Centro Italia : il sindaco Alemanno invita il nuovo Presidente del Consiglio a Norcia : “Le questioni legate al Terremoto ci auguriamo che siano in cima all’elenco delle priorita’ del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale auguriamo buon lavoro e fin da adesso lo invitiamo quanto prima a visitare Norcia“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco Nicola Alemanno. “Il Presidente Conte spero che possa sedersi al piu’ presto al tavolo con il commissario straordinario alla ...

Terremoto Centro Italia : domani il sindaco Amatrice incontra il Principe Carlo : Il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, ha raggiunto oggi l’Inghilterra per incontrare i referenti di Intbau Italia e del World Monument Fund. domani Palombini sarà in Cornovaglia, a Poundbury, dove incontrerà il Principe di Galles, Carlo d’Inghilterra, che nell’aprile del 2017 aveva visitato il borgo reatino distrutto dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Intbau, International Network for ...

Terremoto Norcia - il sindaco : basta fake news su Castelluccio : “basta fake news su Castelluccio, da ora in poi il Comune si tutelerà avviando azioni legali contro chi diffonde notizie false come quella che circola sui social e che racconta della costruzione di un ecomostro sul Pian Grande“: lo ha dichiarato al’ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, in merito a una falsa notizia circolata in questi giorni su Facebook. “Non siano piu’ tollerabili esternazioni ...

Terremoto - il sindaco di Arquata chiede un nuovo governo : “Non siete soli” : “Fate quello che vi pare, ma l’importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate”. Lo ha detto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci durante l’inaugurazione della cittadella delle attivita’ produttive a Pescara Del Tronto, frazione devastata dal sisma del 24 agosto, che sta ricominciando a vivere grazie alle Sae, alla chiesa e al sito della ...

Terremoto Molise - il sindaco di Palata : “Preoccupa la nuova faglia” : “C’e’ stata paura in paese per il Terremoto di oggi. Molte famiglie che stavano preparando il pranzo sono corse fuori casa e sono rimaste in strada circa mezz’ora. Abbiamo sentito altre scosse dopo quella delle 11.48 con epicentro a Montecilfone”. Cosi’ il sindaco di Palata, Michele Berchicci che ha avvertito in maniera nitida il sisma di magnitudo 4.2. “Mi sono sentito con un esperto di Napoli – ...

Terremoto in Molise - scossa M 4.2 : paura a Campobasso/ Ultime notizie - sindaco Termoli : “no danni o feriti” : Terremoto in Molise, violenta scossa M 4.6, rivista M 4.2 a Campobasso: epicentro Guadalfiera, gente in strada e panico social. Sisma avvertito in Campania, Abruzzo e Puglia: Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:17:00 GMT)