Tennistavolo | Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia out nei quarti con entrambe le squadre

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia avanti in entrambi i tornei a squadre : Un percorso quasi perfetto ha portato l’Italia del Tennistavolo a superare la fase a gironi dei tornei a squadre ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona: al maschile la formazione azzurra ha vinto entrambi i confronti, conquistando il primo posto nel girone, mentre al femminile il bilancio è stato di una vittoria e di una sconfitta. Domani quarti, semifinali e finali. Nel Gruppo C del torneo maschile l’Italia ha battuto nella ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : ori per Slovenia ed Egitto nei tornei di singolare : Si sono conclusi oggi pomeriggio a Tarragona i tornei di singolare del Tennistavolo validi per i Giochi del Mediterraneo: oro per lo sloveno Darko Jorgic nel tabellone maschile e per l’egiziana Dina Meshref in quello femminile. Domani scatteranno le fasi a gironi del tornei a squadre, che vedranno le finali sabato. La finalissima maschile ha visto la vittoria dello sloveno Darko Jorgic sull’iberico Jesus Cantero Juncal per 4-0 (11-8, ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri si fermano ai quarti di finale : Dopo due giornate di risultati positivi arrivano cattive notizie per gli azzurri del Tennistavolo nei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i tre azzurri che avevano passato le due fasi a gironi si sono fermati ai quarti di finale. Non resta che concentrarsi sulle gare a squadre, che si svolgeranno nei prossimi due giorni. Nei quarti maschili, Mihai Razvan Bobocica ha ceduto per 3-4 al turco Ibrahim Gunduz, mentre Niagol Ivanov ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre azzurri ai quarti - domani si gioca per le medaglie : Proseguono in maniera quasi perfetta per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: tre azzurri su quattro hanno superato oggi la seconda fase a gironi e sono entrati tra gli otto qualificati (per ciascun tabellone) alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo K Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-2 contro il lusitano Diogo Chen prima di cedere per 3-4 allo ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : molto bene gli azzurri in qualifica. I quattro superano la fase a gironi : Iniziano bene per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i quattro atleti impegnati hanno superato la prima fase a gironi e sono entrati tra i migliori sedici. Domani affronteranno una seconda fase a gironi che designerà gli otto qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo C Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-0 (11-5, 11-9, 12-10, 11-4) ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Jamila Laurenti è la più giovane di tutta la spedizione : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composto anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l'Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all'appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composta anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...