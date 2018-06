Tennis | Wozniacki e Zverev vincono ad Eastbourne Dzumhur conquista Antalya

Tennis - Wozniacki in semifinale a Eastbourne : Caroline Wozniacki approda in semifinale al torneo Wta di Eastbourne , erba, montepremi 852.564 dollari, . La danese, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sconfigge l'australiana Ashleigh Barty, numero 17 del ranking Wta e 8 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 19 minuti.

Tennis - WTA Eastbourne : Camila Giorgi eliminata. Vittoria in due set per Caroline Wozniacki : Niente impresa per Camila Giorgi nel secondo turno del WTA di Eastbourne. La Tennista marchigiana è stata sconfitta sull’erba inglese dalla danese Caroline Wozniacki, numero due del mondo e prima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e un quarto di match. Eppure il match era partito bene per l’azzurra, capace di strappare il servizio all’avversaria nel secondo gioco e di salire a condurre per ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di lunedì 7 maggio. Pliskova elimina Azarenka. Avanti Wozniacki e Sharapova : Prime sfide del secondo turno nel tabellone femminile al WTA Premier di Madrid. Il big match di questo lunedì era senza dubbio quello che metteva di fronte Karolina Pliskova e Viktoria Azarenka. Dopo un primo set dominato dalla ceca ed un secondo nel quale invece c’è stato un monologo della bielorussa, il terzo set è stato appassionante con Pliskova che alla fine è riuscita ad imporsi per 7-5, strappando il servizio nel dodicesimo game ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : Una prova convincente per lei che affronterà nel prossimo round la portoricana Monica Puig , n.69 del mondo, . Stessa storia, stesso mare per la testa di serie n.3, padrona di casa. 6-4 6-3 per lei ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : In programma, quest’oggi, ben 20 incontri nel tabellone femminile del torneo di Madrid. Una seconda giornata che ha visto scendere in campo tante protagoniste del circuito WTA. Andiamo ad analizzare quel che di interessante è accaduto sulla terra rossa spagnola. Osservate speciali, in questo esordio, le prime due giocatrici del mondo: la rumena Simona Halep e la danese Caroline Wozniacki. La n.1 del ranking si è sbarazzata in meno di 1 ora ...

Tennis - Madrid : Wozniacki - Halep e Sharapova ok - Errani out : ... 6.685.828 euro, , dove Sara Errani è entrata in tabellone , già eliminata Venus Williams, ma poi perde 1-6 4-6 dall'australiana n.18 al mondo, Ashleigh Barty, che ha vinto il suo primo titolo a ...

Tennis - Madrid : Wozniacki e Sharapova ok - Errani-Barty 1-6 : ... 6.685.828 euro, , dove Sara Errani è entrata in tabellone , già eliminata Venus Williams, : perde il primo set 1-6 dall'australiana n.18 al mondo, Ashleigh Barty, che ha vinto il suo primo titolo a ...

Tennis - Madrid : Wozniacki ok - Errani-Barty 1-6 : ... 6.685.828 euro, , dove Sara Errani è entrata in tabellone , già eliminata Venus Williams, : perde il primo set 1-6 dall'australiana n.18 al mondo, Ashleigh Barty, che ha vinto il suo primo titolo a ...

DIRETTA / Atp Madrid 2018 info streaming video e tv : Wozniacki agile al secondo turno (Tennis) : DIRETTA Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis sulla terra rossa. Il campione in carica è Rafa Nadal(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:32:00 GMT)

Tennista Wozniacki tifosa del Liverpool : “spero vinca con il Real Madrid” : La Tennista danese Caroline Wozniacki, numero due della classifica mondiale, non ha mai nascosto il suo tifo per il Liverpool ed è fiduciosa che la squadra di Klopp possa vincere a sorpresa la finale di Champions League calcio contro il Real Madrid. “Spero che il Liverpool vinca la Champions, ma ho molto rispetto per il Real Madrid. Sono sicura che sarà una grande finale”, ha detto la Wozniacki in un’intervista con ...