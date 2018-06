Tennis | Giochi del Mediterraneo 2018 | Lucia Bronzetti perde la finale per il bronzo Oro

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : i titoli di doppio vanno a Turchia e Francia : Si sono conclusi i tornei di doppio del Tennis ai Giochi del Mediterraneo: a Tarragona esultano la Turchia, oro nel tabellone femminile, e la Francia, vittoriosa tra gli uomini. Domani la conclusione del programma con le finali dei tornei di singolare, nelle quali due italiani tenteranno l’assalto alle medaglie di bronzo, a partire dalle ore 10.00. Nel torneo maschile vittoria per i transalpini Alexandre Muller e Corentin Denolly, che ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia avanti in entrambi i tornei a squadre : Un percorso quasi perfetto ha portato l’Italia del Tennistavolo a superare la fase a gironi dei tornei a squadre ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona: al maschile la formazione azzurra ha vinto entrambi i confronti, conquistando il primo posto nel girone, mentre al femminile il bilancio è stato di una vittoria e di una sconfitta. Domani quarti, semifinali e finali. Nel Gruppo C del torneo maschile l’Italia ha battuto nella ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti eliminati in semifinale - si lotta per il bronzo : Amara per i colori azzurri la quarta giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: sia nel torneo di singolare maschile Jacopo Berrettini, che nel tabellone femminile Lucia Bronzetti sono stati sconfitti in semifinale e domani dovranno giocare per conquistare la medaglia di bronzo. Berrettini è stato sconfitto in due set dal marocchino Lamine Ouahab con il punteggio di 6-2 6-2, e domani affronterà l’altro marocchino Amine Ahouda, battuto ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : ori per Slovenia ed Egitto nei tornei di singolare : Si sono conclusi oggi pomeriggio a Tarragona i tornei di singolare del Tennistavolo validi per i Giochi del Mediterraneo: oro per lo sloveno Darko Jorgic nel tabellone maschile e per l’egiziana Dina Meshref in quello femminile. Domani scatteranno le fasi a gironi del tornei a squadre, che vedranno le finali sabato. La finalissima maschile ha visto la vittoria dello sloveno Darko Jorgic sull’iberico Jesus Cantero Juncal per 4-0 (11-8, ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti - rimpianti per Lucrezia Stefanini : Buone notizie per i colori azzurri nella terza giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si qualifica per le semifinali Jacopo Berrettini, imitato nel tabellone femminile da Lucia Bronzetti. Tanti rimpianti invece per Lucrezia Stefanini, rimontata e battuta. Berrettini ha sconfitto in due set il transalpino Alexandre Muller, testa di serie numero due del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-0 ed ora sfiderà ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri si fermano ai quarti di finale : Dopo due giornate di risultati positivi arrivano cattive notizie per gli azzurri del Tennistavolo nei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i tre azzurri che avevano passato le due fasi a gironi si sono fermati ai quarti di finale. Non resta che concentrarsi sulle gare a squadre, che si svolgeranno nei prossimi due giorni. Nei quarti maschili, Mihai Razvan Bobocica ha ceduto per 3-4 al turco Ibrahim Gunduz, mentre Niagol Ivanov ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Zennaro si gioca l’oro nella vela - Moresco nel golf. Berrettini in semifinale nel Tennis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre azzurri ai quarti - domani si gioca per le medaglie : Proseguono in maniera quasi perfetta per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: tre azzurri su quattro hanno superato oggi la seconda fase a gironi e sono entrati tra gli otto qualificati (per ciascun tabellone) alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo K Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-2 contro il lusitano Diogo Chen prima di cedere per 3-4 allo ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : in doppio fuori anche Stefanini-Bronzetti. Azzurri in corsa soltanto in singolare : Si conclude l’esperienza in doppio degli Azzurri del Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo femminile Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini sono state sconfitte ai quarti dalle turche Ipek Oz e Basak Eraydin, numero due del seeding, in due set, con un perentorio 6-1 6-0. I tabelloni di singolare invece oggi si sono allineati ai quarti di finale, turno nel quale domani assisteremo ad una triplice sfida Italia-Francia. Nel torneo ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : italiani avanti tutta - in tre accedono ai quarti in singolare : Ottime notizie per i colori azzurri nella seconda giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si qualifica per i quarti di finale Jacopo Berrettini, imitato nel tabellone femminile da Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti. I tre domani tenteranno l’assalto alle medaglie in una triplice sfida Italia-Francia. Berrettini ha sconfitto in due set il tunisino Mohammed Aziz Dougaz con il punteggio di 6-1 6-1, e ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : ottavi fatali a Fonio-Berrettini. Avanti Stefanini-Bronzetti : Agrodolce per i colori azzurri la prima giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di doppio maschile si ferma agli ottavi la corsa di Giovanni Fonio e Jacopo Berrettini, mentre Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini avanzano ai quarti, dove domani affronteranno le turche Ipek Oz e Basak Eraydin. Stefanini e Bronzetti hanno superato le slovene Veronika Erjavec e Manca Pis in due set per 6-4 6-3, mentre Berrettini e Fonio hanno ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : molto bene gli azzurri in qualifica. I quattro superano la fase a gironi : Iniziano bene per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i quattro atleti impegnati hanno superato la prima fase a gironi e sono entrati tra i migliori sedici. Domani affronteranno una seconda fase a gironi che designerà gli otto qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo C Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-0 (11-5, 11-9, 12-10, 11-4) ...