gazzettadisalerno

: E’ partito OperaCamion, il Tir del Teatro dell’Opera di Roma che porta quest’anno nelle piazze della città e del L… - Roma : E’ partito OperaCamion, il Tir del Teatro dell’Opera di Roma che porta quest’anno nelle piazze della città e del L… - salernopost : Teatro Verdi: le 10 domande del 'Meetup Amici di Beppe Grillo' a Napoli e De Luca Continua a tenere banco la pole… - GazzettaSalerno : Teatro Verdi, 10 domande del Meetup ABG Salerno a De Luca e Napoli. -

(Di sabato 30 giugno 2018) Mancano i costi analitici di produzione quanto ad artisti, tecnici, fornitori, allestimenti; manca una politica dei prezzi per famiglie, minori, disabili, under 30. Perché il Comune non promuove ...