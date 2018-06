Tavecchio ed il suo errore più grande | “saremmo in Russia se avessi dato a Conte i 2 | 5

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018) Carloconfessa i suoi errori durante la dirigenza della FIGC: il più? Non aver trattenuto Antonio! Carlo, alla luce dei risultati della fase a gironi dei Mondiali di2018, ritorna sull’argomento ‘Italia’. La Nazionale azzurra, esclusa della competizione iridata, come tutti sappiamo non è volata nella terra di Putin, ma l’ex Presidente della FIGC spiega quello che sarebbe potuto essere.ha innanzitutto commentato il passaggio del turno della fase a gironi della Svezia, contro cui l’Italia ha messo da parte definitivamente il sogno Mondiale. “Ci haun grosso alibi. – ha riferito come si legge sulla Gazzetta dello Sport – Troppi l’hanno sottovalutata. Io lo ripetevo fin dal sorteggio che non ci era andata bene. Mi prendevano per matto e sostenevano che la Grecia sarebbe stata ...