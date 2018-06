Tattica e fisico ingabbiano talento e anarchia | il Mondiale si vince in 11 non in 1+10

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018) I primi verdetti deldi Russia 2018 parlano chiaro:hanno la meglio su, le eliminazioni di Argentina e Portogallo premiano il valore del gruppo sul singolo La Caduta degli Dei, fuori Messi e Cristiano Ronaldo, in una sola giornata, dopo appnea due match dall’inizio della fase eliminatoria. Pazzesco. Chi lo avrebbe mai detto? Beh in realtà non era così impossibile da pronosticare. Ildi Russia 2018, fin qui, premia chi merita. Premia ladi Uruguay e Croazia, ile la solidità delle piccole Svezia, Sivzzera e Danimarca, il mix di corsa edi Inghilterra, Francia e Belgio. Lo hanno scoperto a loro spese Argentina e Portogallo. Entrambe le formazioni hanno il lusso di poter contare sui due calciatori più forti della storia, Messi e Cristiano Ronaldo. Un lusso che si trasforma a volte in condanna. E già ...