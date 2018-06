Tarragona 2018 | sfuma oro Italia nel calcio | Spagna vince 3-2

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna sugli scudi a Tarragona - due ori al maschile. Trionfa anche la croata Jelic : Spagna sugli scudi nella seconda giornata di gare di Taekwondo a Tarragona, in Spagna, dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo 2018. Nelle gare maschili si è materializzato un autentico dominio iberico, con la vittoria di Raul Martinez Garcia nella finale della categoria -80 kg ai danni dell’egiziano Seif Eissa, sconfitto 17-14 al termine di un match entusiasmante. Sul podio sono saliti anche il tunisino Yunus Sari e il portoghese ...

Tarragona 2018 : Italia in finale nel calcio - Grecia battuta 3-0 : L’Italia, che vanta il maggior numero di successi nel calcio ai Giochi del Mediterrano dove ha trionfato quattro volte, sabato darà la caccia a un oro che manca da 21 anni (l’ultimo successo nel 1997). Per la finale è atteso a Tarragona anche il vice commissario Alessandro Costacurta. Intanto, Daniele Franceschini si gode la vittoria odierna. “Nel primo tempo abbiamo fatto sempre noi la partita, poi nella ripresa abbiamo ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurro sbiadito a Tarragona - dominio turco nella prima giornata di gare : azzurro sbiadito nella prima giornata del Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. nella categoria +80 kg, Matteo Milani è stato sconfitto dal macedone Dejan Georgievski con il punteggio di 24-13, mentre Martina Corelli nei -49 kg si è arresa per 10-8 contro la tunisina Ikram Dhahri. La prima giornata di gare è stata contraddistinta da un autentico dominio turco, con due ori e un bronzo nelle prime tre categorie di peso ...

Tarragona 2018 : Italia in semifinale nel calcio : L’Italia è in semifinale nel torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona. La nazionale Under 18 guidata dal tecnico Franceschini ha staccato il pass travolgendo nell’ultimo match del girone la Libia per 6-0 con una tripletta di Merola (26′, 87′ e su rigore al 90′) e i gol Portanova (3′), Rauti (41′ su rigore) e Gavioli (43′). (Adnkronos) L'articolo Tarragona 2018: Italia in semifinale ...

Tarragona 2018 : Chamizo oro nella lotta : Il due volte campione del mondo della lotta, che ad ottobre cercherà il tris iridato a Budapest, ha dominato la finale della categoria -74 contro l'egiziano Moustapha Sami, sconfitto per 15-4. 'Mi ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Simone Iannattoni si tinge d’argento a Tarragona - il macedone Nurov vince l’oro : Non riesce l’ennesimo miracolo a Simone Iannattoni nella finale della categoria -97 kg di Lotta libera ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurro è stato sconfitto nell’ultimo atto dal macedone Magomedadji Nurov, che ha preso in pugno il pallino della sfida sin dalle prime battute, prevalendo con un netto 11-0 e lasciando a Iannattoni la consolazione di una medaglia che resta comunque più luccicante che ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : pioggia d’ORO a Tarragona per gli Azzurri! Paltrinieri - Panziera e Quadarella superbi : Terza ed ultima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. SUPER GREG – Gregorio Paltrinieri vince d’autorità nei 400 stile libero, stabilendo un tempo sensazionale per lui: 3’46?29. Una distribuzione dello ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Fabio Scozzoli ed Arianna Castiglioni - doppietta d’ORO nei 50 rana a Tarragona : Il Campclar Aquatic Center Tarragona (Spagna) continua a portare fortuna ai colori italiani del Nuoto. I 50 rana sono territorio di conquista del Bel Paese, nella gare maschili e e femminili di questi Giochi del Mediterraneo 2018. Tra gli uomini, manco a dirlo, Fabio Scozzoli concede il bis e, dopo la vittoria dei 100 metri di ieri, si conferma nell’atto conclusivo odierno con il crono di 27″25. Una partenza bruciante ed una gestione ...

Giochi del Mediterraneo – Canottaggio : la squadra azzurra in gara a Tarragona 2018 : Canottaggio. Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018. Ufficializzata la squadra di Canottaggio Si è appena conclusa la Coppa del Mondo di Linz (Austria), durante la quale l’Italia ha vinto 9 medaglie (4 oro, 2 argento, 3 bronzo) tra specialità olimpiche, non olimpiche, paralimpiche e non paralimpiche – vincendo anche la classifica per nazioni -, e oggi parte della Nazionale raggiungerà la Spagna per unirsi alla Delegazione Italiana ...

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ultimi fuochi nella vasca di Tarragona per l’Italia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018. nella piscina di Tarragona (Spagna), ultimi fuochi per i nostri portacolori, determinati a conquistare nuovi successi e rendere le acque iberiche ancor più azzurre. 14 ori, 8 argenti e 6 bronzi rappresentano un bottino notevolissimo che oggi, sicuramente, vedrà altri successi. Il Bel Paese, infatti, mette in acqua i calibri da ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : Montenegro sul velluto nel torneo femminile - i risultati di domenica 24 giugno : Seconda giornata di gare a Tarragona, per quanto concerne i tornei di Pallamano, nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, ospitati quest’anno proprio dalla città catalana. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di una giornata che non ha visto l’Italia in campo. UOMINI Nel girone A è la Tunisia a far voce grossa, candidandosi al primo posto nel girone, a seguito del 33-29 inflitto alla Slovenia, mentre il raggruppamento ...

Tarragona 2018 - nuoto miniera d'oro : L'Italia sale a quota 49 medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona . La spedizione azzurra, già in testa al medagliere dopo la prima giornata, oggi ha consolidato la leadership con altre 30 ...

Tarragona 2018 - Chamizo : 'A Tokyo per l'oro - poi un film sulla mia vita' : Nei suoi piani non c'è solo lo sport: 'Ho conosciuto un produttore di Hollywood che vuole raccontare la mia storia, dopo le Olimpiadi di Tokyo faremo un film, ma ora non posso permettermi altre ...