Tanti eventi in cartellone per la fiera di Comeana Cavalcate | il battesimo della sella

San Vigilio di Marebbe (BZ) : Tanti eventi per osservare il cielo notturno e le stelle cadenti - anche ad alta quota : Ad agosto, quando il cielo regala lo spettacolo delle stelle cadenti, è affascinante allontanarsi dalle luci della città, per trovare luoghi bui in cui godersi la magia delle scie luminose nella notte. Tra le Dolomiti, il cielo stellato è una visione privilegiata da scoprire ogni giorno, con la sensazione di avvicinarsi alle stelle dalle altitudini delle splendide vette Patrimonio Mondiale UNESCO. Ma per chi vuole vivere un’esperienza ancora più ...

Torino Tattoo Convention - tutti i numeri di uno degli eventi più imporTanti dedicati ai tatuaggi [GALLERY] : numeri pazzeschi per la Torino Tattoo Convention in scena al Palavela il 14, 15 e 16 settembre 340 tatuatori provenienti da tutto il mondo, 50 stand degli operatori e fornitori più importanti del settore, oltre 10.000 visitatori attesi… per una 3 giorni ad alto tasso di inchiostro! Torino è pronta ad ospitare anche quest’anno la Torino Tattoo Convention, confermandosi ancora una volta la capitale internazionale del tatuaggio. Guadagnatasi di ...

Tanti eventi a Casalbordino : 'Diamo colore alla nostra estate' : Sessanta eventi per l'estate di Casalbordino tra spettacoli, musica, enogastronomia, cultura e sport. Li hanno presentati questa mattina il sindaco Filippo Marinucci, gli assessori al turismo, Alessandra D'Aurizio, e a sport e cultura, Carla Zinni ...

SAMBUCO/ dal 30 Tanti eventi - cultura e storia al Centro di Documentazione in Valle Stura : Con l'estate 2018 SAMBUCO propone una rassegna di eventi nata dalla collaborazione tra il Centro di Documentazione Valle Stura, il Comune di SAMBUCO, l'Unione Montana Valle Stura e l'Associazione ...

E' Festa della musica negli aeroporti italiani : dalla classica al jazz Tantissimi gli eventi : Nei terminal degli scali che hanno aderito all'iniziativa saranno ospitati, a favore dei passeggeri e dei lavoratori presenti, concerti e spettacoli musicali di diverso genere con repertori che ...

E' Festa della musica negli aeroporti italiani : dalla classica al jazz Tantissimi gli eventi : Nei terminal degli scali che hanno aderito all'iniziativa saranno ospitati, a favore dei passeggeri e dei lavoratori presenti, concerti e spettacoli musicali di diverso genere con repertori che ...

Fortezza del Girifalco : Tanti eventi e nuove partnership per un sogno che è sempre più realtà : LE CENE MEDIEVALI Da metà Agosto a metà Settembre sono in programma due serate con Cena e Spettacoli Medievali , balestrieri, musici, falconeria, che realizzeremo insieme con il Consiglio dei ...

Sting al Forte Arena e Tanti altri eventi di spicco : tutti i grandi spettacoli dell'estate a Pula : Il 2 agosto il Forte Arena presenterà la performance by Hans Kloch, il più famoso illusionista del mondo affiancato da Pamela Anderson, con spettacoli di magia che faranno impazzire il pubblico. E ...

Scienza - Tanti eventi e attività nel percorso contiunto tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e Comune di Follonica : Inizia il percorso congiunto tra Scuola Normale Superiore di Pisa e Comune di Follonica con i primi due eventi, un convegno e un corso di orientamento universitario, che richiameranno scienziati e studenti da tutta Italia e dal mondo. Entrambe le iniziative sono organizzate nella Fonderia Ilva n.1, in cui la Normale può usufruire per 5 anni di appositi spazi, grazie alla partnership avviata lo scorso anno con l’amministrazione comunale. ...

Luca Carboni - Piero Pelù - Clementino e Tanti altri ai concerti di RisorgiMarche a luglio 2018 : le date di tutti gli eventi : Torna l'appuntamento coi concerti di RisorgiMarche, il festival musicale ideato da Neri Marcorè per sostenere la ricostruzione nelle terre colpite dal terremoto che lo scorso anno che ha registrato oltre 80mila presenze coi suoi eventi nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. La seconda edizione della kermesse andrà in scena dal primo luglio con un programma ricco di concerti fino al 2 Agosto, con l'obiettivo di replicare il ...

Grandinate devasTanti - un elenco verificato di eventi meteo. Report grandine per levabolli : Mentre per tutto il Mondo è disponibile tutto l'anno. Come viene diffuso il Report grandine? Per e-mail tutti i giorni nella lingua che ci avete chiesto , italiano, inglese, francese, portoghese, ...

Tanti auguri Emanuele Luzzati - gli eventi del Teatro della Tosse per ricordare l'artista : Genova " Come ogni anno il Teatro della Tosse propone eventi, laboratori e spettacoli per ragazzi ad ingresso gratuito in occasione del 3 giugno, ricorrenza del compleanno di Emanuele Luzzati . I quattro appuntamenti in programma si terranno nella suggestiva cornice dei ...

Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae : “Ancora Tanti altri eventi in tutta Italia” : “Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae. Ancora tanti altri eventi belli in tutta Italia. Domenica 27 Maggio ci sarà addirittura l’Appia DAY ad Itri. In Piemonte la più bella colonia di Peonie selvatiche. In Sardegna il bellissimo borgo di Laconi. In Abruzzo il paesaggio del piccolo Tibet. In Friuli – Venezia – Giulia, escursione notturna sulla foce dell’Isonzo. In Campania la vetta più alta della Penisola Sorrentina ed ...

Santarcangelo - nel weekend torna la festa della solidarietà con la 'ligaza' e Tanti eventi : Ag23' Sabato 26 il divertimento inizierà già nel pomeriggio con l'associazione culturale 'Teatro è libertà' che propone laboratori per bambini e spettacoli con artisti di strada , dalle ore 16, . ...