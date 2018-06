Taglio dei vitalizi : tutto ciò che c’è da sapere : Se ne parlava già nella scorsa legislatura. Adesso, con la formazione del nuovo Governo, l’insediamento dei parlamentari, la nascita delle Commissioni e soprattutto la nomina dei tre segretari d’Aula, la delibera sul Taglio dei vitalizi torna a cavalcare l’onda ed è già fresca di stampa sul tavolo del Presidente della Camera, Roberto Fico. Pronta per entrare in vigore dal prossimo 1° novembre. Da tempo, il Movimento 5 stelle aspettava questo ...

La Casta batte M5s nel sondaggio sul Taglio dei vitalizi. Ma con l'aiutino dei troll di Facebook : Vince la cosiddetta Casta (con oltre il 60%, per un totale di oltre 20mila voti) a difesa dei vitalizi degli ex parlamentari. Ma poi il sondaggio scompare dalla pagina Facebook del Movimento 5 stelle.È successo sull'account ufficiale del Movimento 5 stelle che ha pubblicato un post in cui viene lanciato un sondaggio sul taglio dei vitalizi. La domanda era: "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta ...

Taglio dei vitalizi - presentata la delibera - Di Maio : 'Sono privilegi rubati' : Il 28 giugno 2018 Roberto Fico, attuale presidente della camera, ha presento una delibera molto cara al Movimento 5 stelle, quella dei tagli ai vitalizi. Nel merito, il presidente Roberto Fico ha affermato che si tratterà di un Taglio che interesserà ben 1.338 assegni. Ben 1.338 ex parlamentari su 1.405 saranno toccati da tale provvedimento il primo novembre 2018 se passerà alla Camera tra il 9 e il 13 luglio 2018. Per quanto riguarda il calcolo ...

"Così è una rapina - ci perdo la metà". Le proteste degli ex parlamentari per il Taglio dei vitalizi : "Oggi ho letto un articolo divertentissimo sul Corriere della Sera. Raccoglie le lamentele di alcuni ex parlamentari a cui toglieremo i vitalizi tra pochi giorni. Uno piange miseria perchè da 4.700 euro al mese grazie alla nostra delibera prenderà 2.500 e parla di atto illiberale. Ma dico io: ma se hai versato contributi per avere una pensione di 2.500 euro perchè te ne davo dare il doppio? Questa è giustizia, altro ...

Il M5s contro Casellati - sul Taglio dei vitalizi - : Roma, 28 giu. , askanews, 'Le dichiarazioni della presidente del Senato sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari ci sorprendono ma non ci stupiscono, perché figlie di una politica che guarda al passato e non al futuro. In un Paese che fa segnare il record di poveri c'è ancora chi, come Casellati, parla di diritti …

Riforma pensioni 2018/ Assegni degli italiani a rischio con il Taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e i cambiamenti della Legge Fornero. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Taglio dei vitalizi - M5S contro Casellati 'Schiaffo ai cittadini. Il Senato faccia la sua parte' : ROMA - 'Una giravolta incredibile'. 'Un'uscita inopportuna e infondata'. 'Uno schiaffo ai cittadini'. Parte la prima offensiva dei Cinquestelle contro la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

"Caro Di Maio - ok il Taglio dei vitalizi Ma resta la vergogna doppia pensione" : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

"Di Maio - ok il Taglio dei vitalizi Ma rimane la doppia pensione" La lettera al ministro del Lavoro : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

Personale Ata : Taglio dei posti a Sud e incrementi a Nord : Il Personale Ata e la sua ripartizione sono sempre al centro di polemiche: organici sottodimensionati, stipendi bassi, come accertato anche dalla Corte dei conti. Intanto il Ministero dell’istruzione ha pubblicato la consueta nota annuale e il decreto interministeriale con cui rivede le dotazioni e le ripartizioni triennali dei posti del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola italiana, per l’anno scolastico 2018-2019. Al ...

Da Rastrelli a Del Mese e Vito : ecco chi rischia il Taglio dei vitalizi : I primi conteggi sui tagli li fanno proprio gli ex parlamentari. E sono numeri forti: vitalizi da 4.700 euro netti al Mese sarebbero ricalcolati a circa 700 euro. 'Violenza su dei novantenni' denuncia ...

Perché gli ex deputati hanno deciso di dare battaglia sul Taglio dei vitalizi : Roberto Fico e i 5 stelle vanno avanti senza tentennamenti sul promesso taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Per ora si accontentano di dare una sforbiciata che andrà ad incidere solo sugli ex deputati, visto che il Senato è ancora in stand by. Una rivoluzione che comporterà un risparmio di circa 40 milioni di euro, è la stima fatta, per una somma che arriva a toccare quota 200 milioni se si ...

Taglio dei vitalizi : gli ex deputati minacciano una class action : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i vitalizi agli ex deputati, ...

Taglio dei vitalizi - la Casellati frena : 20.32 La presidente del Senato, Casellati, frena sul Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari ed auspica "soluzioni condivise". "Personalmente ho qualche perplessità sul fatto di poter incidere sui diritti acquisiti".Il Taglio dei vitalizi,spiega, "significa incidere sullo status di persone che magari oggi possono avere anche un'età rilevante e che si trovano improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza". ...