Taekwondo | Giochi del Mediterraneo 2018 | prima medaglia azzurra! Davide Spinosa vola in

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna sugli scudi a Tarragona - due ori al maschile. Trionfa anche la croata Jelic : Spagna sugli scudi nella seconda giornata di gare di Taekwondo a Tarragona , in Spagna , dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo 2018 . Nelle gare maschili si è materializzato un autentico dominio iberico, con la vittoria di Raul Martinez Garcia nella finale della categoria -80 kg ai danni dell’egiziano Seif Eissa, sconfitto 17-14 al termine di un match entusiasmante. Sul podio sono saliti anche il tunisino Yunus Sari e il portoghese ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia senza acuti nella seconda giornata. Esultano Spagna e Croazia : L’ Italia del Taekwondo non brilla nemmeno nella seconda giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018 . Sul tatami di Tarragona ( Spagna ) Vito Dell’Aquila, Roberto Botta e Daniela Rotolo vengono tutti eliminati ai quarti di finale nelle rispettive categorie e il Bel Paese rimane quindi a quota zero medaglie. Andiamo invece a scoprire chi è salito sul podio odierno. Partiamo dai -58 kg dove conquista l’oro lo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera, ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Vito Dell’Aquila - Roberto Botta e Daniela Rotolo si fermano ai quarti : Il Taekwondo azzurro delude ai Giochi del Mediterraneo 2018 . Nella seconda giornata di gara le punte dell’Italia non brillano sul tatami di Tarragona (Spagna) ed escono di scena ai quarti . Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino degli azzurri. Nei -58 kg Vito Dell’Aquila viene eliminato dal serbo Milos Gladovic. Il 17enne pugliese, approdato di diritto ai quarti , è andato in vantaggio con un 16-10 nel primo round. Poi però il serbo ha ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurro sbiadito a Tarragona - dominio turco nella prima giornata di gare : azzurro sbiadito nella prima giornata del Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona , in Spagna. nella categoria +80 kg, Matteo Milani è stato sconfitto dal macedone Dejan Georgievski con il punteggio di 24-13, mentre Martina Corelli nei -49 kg si è arresa per 10-8 contro la tunisina Ikram Dhahri. La prima giornata di gare è stata contraddistinta da un autentico dominio turco , con due ori e un bronzo nelle prime tre categorie di peso ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Matteo Milani e Martina Corelli fuori al primo incontro : Prima giornata negativa per il Taekwondo azzurro ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sul tatami di Tarragona (Spagna) entrambi gli italiani in gara sono stati eliminati al primo turno, dovendo quindi subito dire addio ai sogni di una medaglia. Nei +80 kg maschili Matteo Milani viene sconfitto dal macedone Dejan Georgievski con il punteggio di 24-13. L’azzurro ha subito un pesante 0-5 iniziale e non è poi mai riuscito a mettere in vera difficoltà ...