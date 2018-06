Taekwondo | Giochi del Mediterraneo 2018 | Davide Spinosa bronzo nei -68 kg | gli ultimi ori

oasport

(Di sabato 30 giugno 2018)conquista la medaglia dinelaideldi Tarragona, in Spagna. L’azzurro è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -68 kg, regalando al Bel Paese l’unica medaglia della disciplina nella competizione iberica.è stato sconfitto in semifinale dallo spagnolo Javier Perez Polo, che ha prevalso 29-4 non lasciando scampo all’azzurro, il quale in precedenza si era destreggiato in maniera impeccabile, battendo 5-4 agli ottavi il serbo Nikola Vuckovic e superando 11-10 ai quarti il tunisino Saifeddine Trabelsi, un avversario ostico contro cuiha dato il meglio di sé nel terzo e decisivo parziale, ribaltando una sfida fino a quel punto poco propizia per l’alfiere italiano. Javier Perez Polo ha poi conquistato la medaglia d’oro battendo 17-4 in finale il greco Konstantinos Chamalidis, che ...