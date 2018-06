Svelata la natura di Oumuamua | il misterioso oggetto spaziale a forma di sigaro

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) Vaga nello spazio destando l’attenzione degli esperti che si sono interrogati per mesi sulla sua reale, ilavvistato per la prima volta nell’ottobre dello scorso anno e inizialmente definito un esoasteroide poiché proveniente da un altro sistema stellare, è stato infine catalogato come cometa. Autori della scoperta, un team di scienziati guidati da Marco Micheli del Centro Neo Esa di Frascati che hanno utilizzato diverse osservazioni, ottenute da centri a terra e dal veterano Hubble. Analizzando la traiettoria del visitatore interstellare – spiega Global Science – gli scienziati hanno dimostrato che l’aumento di velocità diera coerente con il comportamento di una cometa. L’è dotato di un’accelerazione che lo spinge lontano dal Sole: tale forza non è di tipo gravitazionale come quella rilevata negli asteroidi – ...