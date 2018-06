: #Svaligiano gioielleria,fuggono in bici - CyberNewsH24 : #Svaligiano gioielleria,fuggono in bici - TelevideoRai101 : Svaligiano gioielleria,fuggono in bici -

Rapina in via Montenapoleone, a Milano. Sono ancora poche le notizie sulle tre persone che hanno messo a segno una rapina nellaAudemars Piguet. Poi, i tre si sono allontanati incletta. Secondo alcune testimonianze i rapinatori sarebbero stati dell'est europeo; uno di loro avrebbe puntato un'arma al collo di uno dei dipendenti. Avrebbero portato via soprattutto orologi.(Di sabato 30 giugno 2018)