Susan Sarandon arrestata durante una protesta anti-Trump Continuo a lottare

Marcia a Washington contro Trump - arrestata Susan Sarandon : ... in modo particolare per quanto avvenuto ai confini con il Messico dove le immagini riprese della separazione delle famiglie hanno fatto il giro del mondo. Ieri sera a Washington in una ...

Susan Sarandon arrestata/ In piazza contro Trump : “Un'azione potente contro politica immorale” : Susan Sarandon arrestata: l'attrice stava protestando contro Trump. “Resto forte e continuo a lottare”, ha scritto su Twitter dopo il suo rilascio. Le ultime notizie sul premio Oscar(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:22:00 GMT)

Susan Sarandon - arrestata durante le proteste contro Donald Trump : Susan Sarandon è stata arrestata e poi rilasciata dopo una manifestazione a Washington contro il Presidente Donald Trump e la sua politica nei confronti degli immigrati. La protagonista di Thelma & ...

Susan Sarandon arrestata durante una marcia anti-Trump : 'Una azione potente, bella, con centinaia di donne che chiedono la riunificazione delle famiglie separate dalla politica immorale' dell'agenzia per l'immigrazione. La democrazia assomiglia a questo', ...

Susan Sarandon in piazza contro Trump : arrestata - e subito rilasciata - : 'Una azione potente, bella, con centinaia di donne che chiedono la riunificazione delle famiglie separate dalla politica immorale' dell'agenzia per l'immigrazione. 'La democrazia assomiglia a questo',...

Susan Sarandon arrestata tra i manifestanti a Washington : Roma, 29 giu. , askanews, Susan Sarandon è stata arrestata, e poi rilasciata, dopo una manifestazione a Washington contro il Presidente Donald Trump e la sua politica della 'tolleranza zero' nei confronti degli immigrati. L'attrice, premio Oscar per Dead Man Walking Condannato a morte, ha manifestato, insieme ad altre 575 donne aderenti ai movimenti &...

Susan Sarandon arrestata a Washington per le proteste contro Trump : Le donne protestavano contro la politica migratoria del governo americano e i casi di bambini separati dai loro genitori al confine meridionale con il Messico. Altre proteste sono previste per sabato.

Susan Sarandon arrestata nella marcia contro Trump : “Continuo a lottare”, Susan Sarandon dopo il rilascio non si è certo preoccupata troppo e ha immediatamente twittato la sua intenzione di non arrendersi: l’attrice infatti era tra le 575 donne fermate a Washington per la marcia tutta al femminile contro le politiche sull’immigrazione del presidente americano. Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey — Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 giugno 2018 Uno degli ...

Susan Sarandon ARRESTATA/ L'attrice stava protestando contro Trump : “Vogliamo famiglie libere” : SUSAN SARANDON ARRESTATA: L'attrice stava protestando contro Trump. “Resto forte e continuo a lottare”, ha scritto su Twitter dopo il suo rilascio. Le ultime notizie sul premio Oscar(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Protesta contro Trump : arrestata l'attrice Susan Sarandon : Nel corso della dimostrazione contro la politica della 'tolleranza zero', Sarandon e le altre manifestanti hanno chiesto la chiusura dei centri di detenzione al confine tra Stati Uniti e Messico. '...

Susan Sarandon arrestata/ L'attrice stava protestando contro Trump : “Resto forte e continuo a lottare” : Susan Sarandon arrestata: L'attrice stava protestando contro Trump. “Resto forte e continuo a lottare”, ha scritto su Twitter dopo il suo rilascio. Le ultime notizie sul premio Oscar(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Migranti - l’attrice Susan Sarandon arrestata a Washington durante proteste contro le politiche di Trump : L’attrice Susan Sarandon è stata arrestata a Washington durante una protesta contro le politiche sull’immigrazione di Donald Trump. Assieme ad altre 500 donne, la premio oscar per Dead Man Walking si è schierata contro la decisione di separare circa 2mila bambini dai propri genitori dopo aver attraverso la frontiera a sud degli Stati Uniti. “Sono stata arrestata. Resto forte. Continuo a lottare”, ha scritto su Twitter ...

Susan Sarandon arrestata durante una protesta contro Trump : Tra le 575 donne arrestate a Washington c’è anche Susan Sarandon. L’attrice e le altre stavano protestando a Washington contro la politica sull’immigrazione della «tolleranza zero» di Donald Trump, all’interno di un ufficio del Senato presso il Dipartimento di Giustizia. durante il sit-in lei e gli altri manifestanti hanno chiesto la chiusura dei centri di detenzione per i migranti, al confine col Messico. Lì, infatti, ...

Se Susan Sarandon incontra la regina (e non rispetta il protocollo) : «Ah, questi americani!», deve aver pensato Sua Maestà Elisabetta II. Dopo che i più conservatori amanti della monarchia britannica non hanno apprezzato la «postura» di Meghan Markle in presenza della regina (la moglie di Harry, per la cronaca, ha «osato» accavallare le gambe, durante un impegno ufficiale a Buckingham Palace, seduta a una sedia di distanza dalla monarca), non c’è pace nemmeno per Susan Sarandon. LEGGI ANCHEThomas Markle: ...