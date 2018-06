Susan Sarandon arrestata a Washington Ecco cosa è successo all' attrice premio Oscar

Susan Sarandon arrestata durante una protesta anti-Trump. "Continuo a lottare" : Anche l'attrice premio Oscar Susan Sarandon è stata brevemente arrestata insieme ad oltre 500 donne che giovedì hanno partecipato ad una marcia tutta femminile contro la 'tolleranza zero' di Donald Trump sull'immigrazione e la separazione dei bambini dai genitori entrati clandestinamente alla frontiera col Messico. Lo ha fatto sapere lei stessa su Twitter. "Sono stata arrestata. Resto forte. Continuo a lottare", ha cinguettato dopo ...

