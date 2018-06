Super Samsung Galaxy Note 9 | tutte le eventuali funzioni della SPen

Honor Note 9 potrebbe avere pannello Super AMOLED da 6 - 9 pollici di Samsung : Honor si starebbe preparando al lancio di un nuovo phablet, che potrebbe chiamarsi Honor Note 9 e che, stando agli ultimi rumor, dovrebbe montare un pannello Super AMOLED da 6,9 pollici di Samsung. Lo stesso Zhao Ming ne avrebbe confermato l'esistenza con un post sul social network cinese Weibo. L'articolo Honor Note 9 potrebbe avere pannello Super AMOLED da 6,9 pollici di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus Coral Blue a un Super prezzo su Amazon : Samsung Galaxy S9 Plus è in offerta venduto e spedito direttamente da Amazon a 666 euro in versione italiana Coral Blue e dual SIM da 64 GB: niente male come prezzo per il top di gamma 2018 da 999 euro al lancio, no?

Galaxy S9+ Supera iPhone X ad aprile : Samsung - Apple e Xiaomi i primi a livello globale : Per CounterPoint il Galaxy S9 Plus è lo smartphone più venduto a livello globale ad aprile 2018, secondo posto per il Galaxy S9 e solo terzo iPhone X. Tra i primi dieci smartphone più venduti solo modelli Samsung, Apple e Xiaomi che si conferma l’astro nascente della telefonia mobile a livello mondiale. Ogni società di analisi dice la sua sul numero di smartphone venduti, dopo aver decretato il flop di Galaxy s9 e iPhone X, ...

Huawei Supera Samsung : made in China i cellulari più venduti in Italia : Huawei, insieme al marchio Honor, ha conquistato ad aprile il primo posto tra i marchi di cellulari più venduti in Italia, secondo le rilevazioni di Gfk. Le vendite Huawei-Honor hanno raggiunto quota 33,7% del mercato...

Huawei Supera Samsung in Italia e diventa il primo produttore ad aprile 2018 : Il mercato Italiano degli smartphone ha un nuovo padrone: Samsung, infatti, è stata superata da Huawei. Scopriamo insieme tutti i dettagli diffusi da GFK

Super pompato il Samsung Galaxy Note 9 : memorie mai viste - ma il prezzo? : Potrebbe essere presentato il prossimo 29 luglio il Samsung Galaxy Note 9, il phablet del colosso sudcoreano di cui è tornato nuovamente a parlare il leaker Ice Universe, che già in passato, in molte e diverse occasioni, ha dimostrato la propria operosa efficacia in fatto di anticipazioni. Il dispositivo, a suo dire, prevedrà un modello con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, per un ammontare complessivo finora mai raggiunto dal produttore ...