Sul Garda il miglior bianco del mondo | Orestilla e Montunal sfidano i francesi

Legambiente : al via Goletta dei laghi - controlli Sul Garda : Al via oggi la Goletta dei laghi di Legambiente, arrivata alla 13ª edizione, che continua la collaborazione con Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Goletta, provvista di laboratorio mobile, sarà presente fino al 3 luglio sul Garda per le analisi delle foci dei fiumi e dei torrenti della sponda veronese e bresciana. Da due anni Legambiente Verona ha intrapreso un percorso in collaborazione con ...

Vela – La favola di Itaca approda Sul Lago di Garda : La barca da Vela Itaca si renderà protagonista in una serie di appuntamenti al Lago di Garda: ecco il calendario Era salpata Sabato 19 maggio dall’ Associazione Nautica Sebino in collaborazione con Circolo Velico Controvento, la XII° edizione del Progetto Itaca, iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma Sezione di Brescia con la collaborazione delle Associazioni amiche “Ail Verona”, “Ail Lecco”, ...

La ciclabile più bella d'Europa - le immagini del cantiere sospeso Sul Garda sono mozzafiato : A meno di un mese dall’inaugurazione del primo tratto, che permetterà di pedalare da Limone sul Garda (nel Bresciano) fino al confine con la provincia di Trento, ecco le immagini mozzafiato della realizzazione della “ciclovia dei sogni” a strapiombo sul lago di Garda: le ha...

Vela – Tutti gli appuntamenti estivi del circolo vela del Gargnano Sul Lago di Garda : Tante regate prima di Gorla & Centomiglia, anticipate dal Circuito Internazionale del Catamarano M 32. Il 22 settembre la Childrenwindcup. Si parte a fine giugno con il trofeo Danesi, a metà luglio il Trofeo Alpe del Garda alla base di Campione Univela Fine giugno e macchina a pieno regime per il circolo vela Gargnano sul Lago di Garda. Gli eventi dell’estate si apriranno con il 40° Trofeo Danesi (Optimist) il 30 giugno-1 luglio; la ...

Vela – 44° Trofeo Optimist d’Argento : una seconda splendida giornata Sul Garda Trentino : 44° Trofeo Optimist d’Argento – 3ª tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport. Una seconda splendida giornata sul Garda Trentino con sole e vento; dopo 6 regate di qualifica, sabato ultime regate con la flotta divisa in gold e silver fleet, con i migliori che regateranno nella stessa finalissima Dopo la settimana di continui temporali e piogge il tempo anche sul Garda Trentino sembra ormai stabilizzato, portando giornate spettacolari per ...

Apre la nuova ciclabile del Garda : 140 km Sulla strada dei sogni : Ciclisti da tutto il mondo, a cominciare dal nord Italia, unitevi! Per voi che amate scoprire e riscoprire il mondo a pedali, sincronizzate gli orologi, perché tra meno di un mese inaugura il primo tratto di Garda by Bike, 140 favolosi chilometri sul lago di Garda, trasversali al Trentino, al Veneto, alla Lombardia. La pista ciclabile più attesa e più bella d’Europa, a sbalzo diretto sul lago dimostra che non era una boutade l’annuncio di un ...

Curve a strapiombo Sul lago di Garda : ecco le prime fotografie della ciclabile dei sogni : L'hanno ribattezzata la 'ciclabile più bella d'Europa', con quelle Curve a strapiombo sul lago di Garda. Gli appassionati di bici - che da mesi aspettano di pedalare su quella meravigliosa ciclabile - sono pronti per il 14 luglio: data di inaugurazione del primo tratto...

Giallo Sul lago di Garda : nessuna traccia del turista disperso - i documenti Sul gommone : Le ricerche sono state per ora interrotte: il Giallo non è ancora stato risolto. turista disperso sul lago di Garda Senza esito sul lago di Garda le ricerche di un cittadino lituano i cui documenti...

Vela – I ”Garibaldini” di Bergamo Sul Garda : I ”Garibaldini” di Bergamo vanno a Vela sul lago di Garda Si rafforza la collaborazione tra la Play Sport Academy di Bergamo e il Circolo Vela Gargnano. Già da alcuni anni i giovani “garibaldini”, come li chiamano in modo simpatico lungo le benacesi, frequentano la base di Gargnano alla scivolo Diamante di Bogliaco. Ora arriva una vera e propria flotta con l’interessante singolo dell’O Pen Bic. ...

Dolphin Show Tricolore – Sul Garda il Campionato Nazionale : Sul Garda Veneto il Dolphin Show Tricolore: tutto pronto per il Campionato Nazionale del monotipo Dolphin Nel week end lungo 1-2-3 giugno va in scena il “Dolphin Show Tricolore”. Lungo la riva veneta del Garda si correrà il Campionato Nazionale del monotipo Dolphin. Le regate si disputeranno nell’alto Garda con l’organizzazione della Fraglia Vela Malcesine su delega della Federazione Italiana Vela. L’ Otto metri di ...

Golf – Road to Rome 2022 : a Desenzano del Garda si gioca Sul Lungolago : Domenica 27 maggio “Golf in Piazza”, primo evento stagionale del circuito “Road to Rome 2022”, trasformerà Lungolago Cesare Battisti in un’area di gioco per Golfisti aperta a tutti e gratuita Con l’evento “Golf in Piazza” la “Road to Rome 2022” – il cammino del Golf italiano verso la Ryder Cup 2022 – riparte da Desenzano del Garda, dove domenica 27 maggio il Lungolago Cesare Battisti e Piazza Malvezzi si trasformeranno in un’area di ...

Vela – Oman Air si prepara a difendere il titolo di Campione del Mondo GC32 Sul Lago di Garda : Il team Oman Air cerca la riconferma del titolo questa settimana all’evento Extreme Sailing Series a Riva del Garda, in quello che si preannuncia essere l’evento più competitivo della stagione Arriva in Italia, a Riva del Garda, il primo Campionato del Mondo ufficiale della classe GC32, in un evento che combina le potenzialità delle Extreme Sailing Series e del GC32 Racing Tour. Nei quattro giorni di regata, 13 fortissimi team si ...