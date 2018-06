Sui migranti Fico sfida Salvini : “Io i porti non li chiuderei. Da Ong lavoro straordinario” : "Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario". Con questa frase pronunciata dopo la sua visita all'hotspot di Pozzallo il presidente della Camera Roberto Fico riapre la polemica con Matteo Salvini sulla questione dei migranti, che per il governo rimane la priorità. "L'inchiesta di Palermo archiviata, l'inchiesta di Catania da un anno non cava ...

Le conclusioni del Consiglio europeo Sui migranti - e non solo - . Il testo integrale : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per evitare un ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e contenere ulteriormente la migrazione illegale su tutte le rotte ...

Le conclusioni del Consiglio europeo Sui migranti (e non solo). Il testo integrale : Quelle che seguono sono le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione di Bruxelles del 28 giugno 2018. Migrazione 1. Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell'UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri ...

Si litiga già sull’accordo Sui migranti : Macron ha detto che la Francia non aprirà nessun “centro sicuro” e che la responsabilità continua a essere dei paesi di primo arrivo The post Si litiga già sull’accordo sui migranti appeared first on Il Post.

Macron-Conte - caos e gelo Sui centri migranti : Il premier italiano: "L'accordo sui migranti stabilisce azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E' un principiomai affermato prima". Ma Macron mette subito i paletti: "centri nei Paesi di primo arrivo, la Francia non lo è".

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron Sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo».?Toninelli dice no ad attracco nave Open Arms in ...

Accordo Ue - e nuove polemiche - Sui migranti : ecco chi sono i vincitori : Roma considerava fondamentale che passasse l'impostazione politica che effettivamente guida il documento: le migrazioni vanno gestite a livello europeo, con un approccio condiviso, dall'accoglienza ...

Sui migranti l'Italia ha ottenuto dall'Europa quello che chiedeva o no? : "L'Italia perde, Orban vince". Nel Partito democratico si sintetizza così l'esito del Consiglio europeo che ha avuto come punto principale l'emergenza migranti. Il segretario reggente, Maurizio Martina, usa toni preoccupati per commentare le parole pronunciate dal presidente del Consiglio a Bruxelles per riepilogare i risultati del vertice, e parla di una "drammatica perdita di autorevolezza del nostro ...

Bansky è tornato Sui muri. E sta sempre dalla parte dei migranti : Una bambina spruzza con la vernice rosa una tappezzeria per coprire una svastica. Bansky è tornato e proprio in queste ore ha confermato, pubblicandone le immagini sul suo account Instagram, la paternità dei sette nuovi graffiti comparsi a Parigi e a lui attribuiti dagli esperti. Ma il tocco di uno degli street artist più famosi al mondo, ancora oggi anonimo, ormai è inconfondibile anche all’occhio meno abituato. Sono le tematiche a ...

Saviano mente Sui migranti Ecco tutte le sue fake news : Roma "È una bugia. È falso", giurava in tv Roberto Saviano, snocciolando due settimane fa a "Di Martedì", su La7, le sue verità sull'immigrazione e sull'accoglienza. Peccato che nell'occasione sia stato lui a diffondere fake news e a dire il falso. Mica l'accusa arriva da un Salvini qualunque. A beccare in fallo l'autore di Gomorra sono stati infatti i fact checker di Lavoce.info, il quotidiano online fondato da Tito Boeri, analizzando le parole ...

Rita Pavone attacca i Pearl Jam : 'Fatevi gli affari vostri Sui migranti' : ... 'E il mio: 'Ma farsi gli affari loro, no?', era inteso come: 'Con tutte le rogne che hanno a casa loro negli USA, vengono a fare le pulci a noi?' Puoi essere il più grande artista del mondo, ma ciò ...

Sondaggi politici - gli italiani stanno col governo Sui migranti : positivo anche il giudizio su Salvini : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli mostra che gli intervistati condividono la linea del governo sul tema dei migranti, così come apprezzano l'operato di Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, rimangono vicini al 30% sia il Movimento 5 Stelle che la Lega.Continua a leggere

Migranti - accordo Ue ma è caos. Sui centri di accoglienza è scontro fra Conte e Macron : Un accordo, ma solo sulla carta quello che arriva da Bruxelles sui Migranti. E nelle ultime ore si riaccende lo scontro Italia-Francia. «L'accoglienza riguarda i Paesi di primo...

Sui migranti un'intesa piccola piccola : La redistribuzione resta su base 'volontaria' L'Italia - che era arrivata a Bruxelles minacciando il veto e chiedendo un 'cambio radicale' della politica europea sulle migrazioni, il superamento di ...