Sugli smart speaker | Morgan Stanley ha un consiglio per Google

Alcuni dettagli Sugli smart speaker di Samsung svelati al MWC di Shanghai : In occasione del Mobile World Congress 2018 di Shanghai, System LSI Business di Samsung ha mostrato la Reference Platform per gli altoparlanti intelligenti L'articolo Alcuni dettagli sugli smart speaker di Samsung svelati al MWC di Shanghai proviene da TuttoAndroid.

Tim Cook : “In tanti passano troppo tempo Sugli smartphone. Pensiamo a come aiutarli” : “Volevamo che la gente grazie ai dispositivi facesse cose altrimenti impossibili. Ma se si passa tutto il tempo sullo smartphone, significa che se ne sta passando troppo”. Il ceo di Apple Tim Cook, parlando a un evento organizzato in settimana da Fortune, ha lanciato l’allarme su come l’uso dell’iPhone per molte persone si sia trasformato in una dipendenza. “Non avremmo mai voluto che le persone abusassero dei ...

Wearable Widgets porta i widget presenti nello smartphone Sugli smartwatch Wear OS : Wearable widgets è un'applicazione che offre la possibilità di portare i widget sugli smartwatch Wear OS per controllarli dal polso. L'app è essenzialmente uno "screencasting" dei widget che sono in esecuzione sullo smartphone ed è possibile utilizzarli sull'orologio in tre modalità: come app tradizionale, come quadrante oppure come widget 2x2 e più piccoli. L'articolo Wearable widgets porta i widget presenti nello smartphone sugli smartwatch ...

La lockscreen My Galaxy Stories di Tizen potrebbe arrivare Sugli smartphone Samsung : In giornata è emersa un'indiscrezione secondo cui Samsung sarebbe intenzionata a portare la lockscreen "My Galaxy Stories", vista sugli smartphone Tizen, sui propri Galaxy con sistema operativo Android. Non è chiaro quando la nuova feature My Galaxy Stories verrà rilasciata per i dispositivi Android di Samsung, né se arriverà per tutti o solo per qualche budget-phone del brand. L'articolo La lockscreen My Galaxy Stories di Tizen potrebbe ...

Huawei insegue Andromeda? Windows 10 sbarca anche Sugli smartphone Android : Nonostante ormai gli smartphone abbiamo raggiunto un’evoluzione incredibile, non sono ancora in grado di sostituire un vero e proprio PC nell’ambito della produttività. Al CES Asia 2018, Huawei ha presentato una particolare e interessante funzionalità per i propri smartphone e tablet denominata Cloud PC. Questa permette, in parole povere, di utilizzare su un dispositivo mobile Android il vero e proprio Windows 10 con il relativo ...

Scuola - Bussetti : "Sugli smartphone guardiamo con attenzione al divieto della Francia" : Prime parole del neoministro dell'Istruzione. Cauto sulla Buona Scuola: "Stiamo studiando tutte le conseguenze della legge 107. Poi vedremo"

DxOMark : presto Sugli smartphone Android arriverà una quadrupla fotocamera posteriore : Nicolas Touchard, vicepresidente di DxOMark, ha spiegato che i sistemi di imaging con più fotocamere sono un metodo per superare i limiti fisici dei telefoni L'articolo DxOMark: presto sugli smartphone Android arriverà una quadrupla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Inizia finalmente il rollout di Oreo Sugli smartwatch Ticwatch Express e Sport : Dopo numerosi rinvii, dovuti ad alcuno problemi tecnici, Mobvoi è riuscita ad avviare il roll out di Android Oreo per i sui Ticwatch Sport e Ticwatch Express. L'articolo Inizia finalmente il rollout di Oreo sugli smartwatch Ticwatch Express e Sport proviene da TuttoAndroid.

Inizia finalmente il rollout di Oreo Sugli smartwatch Ticwatch E e Ticwatch E : Dopo numerosi rinvii, dovuti ad alcuno problemi tecnici, Mobvoi è riuscita ad avviare il roll out di Android Oreo per i sui Ticwatch Sport e Ticwatch Express. L'articolo Inizia finalmente il rollout di Oreo sugli smartwatch Ticwatch E e Ticwatch E proviene da TuttoAndroid.