Steam | 13 | 5 milioni di nuovi nuovi acquirenti tra gennaio e maggio

(Di sabato 30 giugno 2018) Jan-Peter Ewert è il responsabile dello sviluppo commerciale di Valve e ha comunicato che, tra i mesi di, ha collezionato ben 13,5di, riporta PCgamer.Questi dati arrivano in occasione del Business Conference for Games Industry che si sta tenendo in Russia questa settimana, e proprio li Ewert ha comunicato come glifossero sostanzialmente 3,375 al mese tra il primoe l'ultimo di aprile.Ewert ha inoltre aggiunto che l'aumento dei metodi di pagamento supportati daè stato fatto per aiutare gli sviluppatori e che questa cifra è passata da 40 nel 2014 a oltre 80 quest'anno.Read more…